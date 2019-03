Minutos antes, Verónica expresó que aún no está lista para viajar a Tucumán, principalmente por la relación que tiene con los hijos de Sergio Denis, Federico y Bárbara. "No tengo el teléfono de nadie cercano a él y no me comunico con sus hijos porque me tienen bloqueada en el celular", reveló.

En ese momento, Tauro arremetió contra ella: "La verdad, no puedo creer la frialdad que tenés. No fuiste, no te comunicás con ninguno, no puedo creerlo sinceramente. Me parecés una cholula bárbara, estás en los medios y no te preocupa cómo está tu pareja. Yo no puedo creer que un ser humano sea tan frío", expresó y continuó: "Me indigna, porque te gusta más la cámara que saber cómo está".

La mujer, buscando defenderse le respondió: "Me estás juzgando", a lo que Tauro volvió a la carga: "Te estoy juzgando porque aparecés todos los días en los medios, pintaste un panorama horrible, dijiste que estaba depresivo y ahora que está saliendo ni siquiera viajaste a verlo".

