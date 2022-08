El detrás del brutal crimen de la nena de siete años

filicidio-pilar-mujer-hija-1jpg.webp

La reconstrucción del crimen

El aberrante crimen salió a la luz el viernes alrededor de las 13.30, cuando el padre de la víctima, Cristian Rebelli, que trabaja como mozo en el Jockey Club de San Isidro, intentó comunicarse con su mujer y, al no poder hacerlo, le pidió a su hermano que fuera a su casa.

Los dos hombres se encontraron poco después en el domicilio de la calle Toro al 300 y, al ingresar, descubrieron la macabra escena. El cuerpo de la pequeña Estrella yacía inmóvil en su cama, mientras que su mamá estaba desmayada y completamente ensangrentada en otro rincón del dormitorio. Cuando el padre de la menor llegó a la casa e ingresó “se encontró con la nena en la cama, él agarró a su nena y la llevó al hospital, pero ya llegó fallecida”.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo” y es investigada por el fiscal Germán Camafreita Stefich, que actualmente subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada en dicha jurisdicción.

Según testimonios de los vecinos de la familia, “(La mujer) era clienta mía de todos los días. Ella 12.30 venía a comprar todos los días las golosinas para la nena. Me extrañó que ayer no vino a comprar, y después yo hablando con el marido, me dice que 12.05 fue el último contacto con ella, que tenían que ir al psiquiatra y que no le respondía más los mensajes”, relató Rosa, dueña de un quiosco de la cuadra, en diálogo con C5N.

Según confirmó una fuente cercana a la prensa, la situación de Toral era angustiante: sus problemas psiquiátricos comenzaron a agudizarse durante la pandemia, sumado a la muerte de sus padres en los últimos meses, lo que agravó su cuadro. “A mí me lo contó ella, que estaba en tratamiento psiquiátrico y que tomaba medicación. Una vez me dijo: ´Yo vivo nada más que por Estrella, porque yo no asumo la muerte de mi mamá”, contó la vecina tras el horrible crimen.