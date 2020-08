“Esta frase me parece que es la frase para cerrar el programa. Por favor, ponémela a pleno que la quiero leer: 'Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo'”, dijo Canosa antes de agarrar una botella con líquido. “Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de CDS”, anunció antes de dar un trago largo de dióxido de cloro, sustancia que hace unos días se convirtió en noticia luego de que la ANMAT advirtiera que no está autorizada para tratar el Covid-19, tal como se promocionaba en las redes sociales.