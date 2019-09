Un fiel reflejo de esto es que el viernes se agotaron las primeras camisetas que mandó a imprimir el Departamento de Marketing de Gimnasia con el número 10 y el apellido Maradona. Eso sumado, a lo más de 1.000 socios nuevos que tiene el Lobo desde que se anunció la contratación del ex DT del seleccionado argentino, que ayer incluso abarrotaron las oficinas y colapsaron todo.

¿Pero cómo viven los técnicos neuquinos todo este boom? Hay algunos que están a favor de la llegada del astro y otros a los que nos le produce, absolutamente, nada.

“Me gusta que un ídolo como el Diego pueda trabajar de lo que le gusta y transmitir lo que mejor hace en el fútbol argentino”, afirma Gabriel Lineares, DT de Pacífico.

“La llegada de Diego me genera alegría porque tiene ese imán que revoluciona el ambiente y le da ese toque distinto que él posee”, destacó José Gentili, DT de la Unión Vecinal e integrante del cuerpo técnico de la Araucanía.

“No me genera nada. Es un circo mediático. Fue el mejor jugador de fútbol pero como técnico no me gusta. No es un DT de mi agrado”, reconoció, sincero, Guillermo Doglioli, entrenador de Independiente.

Hay algo que le juega en contra a Maradona. A la hora de analizarlo fuera de las líneas de cal, como técnico, genera más incertidumbre que certezas. Esto se debe a que ha estado poco tiempo dirigiendo en la Argentina y en sus experiencias en Mandiyú (1994) y Racing (1995) no le fue bien.

“Como técnico no se bien cual es su estilo, eso también va a ser interesante saber a qué juegan los equipos de Maradona”, manifestó Fernando Inda, DT campeón con Rincón en LIFUNE. "

“Me gusta porque hace que sus equipos jueguen bien y motiva al jugador”, aseveró Gentili.

“Al no haber trabajado, mucho tiempo, en la Argentina no tengo referencias de cómo es él como DT. Dirigió en ligas menores como en Emiratos Árabes Unidos y el ascenso mexicano, difíciles de comparar”, explicó Doglioli.

Pero todos los entrenadores neuquinos coinciden en un punto que está relacionado con lo que le puede brindar “el Diego” a Gimnasia. “Yo creo que puede aportar mucho desde lo anímico en este momento del equipo. Calculo que también le dará orden y la motivación y confianza que capaz que habían perdido algunos jugadores”, afirmó Lineares.

“Creo que le puede aportar desde el aspecto motivacional. Si lo acompañan los resultados puede ser un gran empuje para Gimnasia” aseguró Coco Landeiro que agregó: “Desde lo económico va a ver a haber más recaudación y más sponsors”. “Motivación, hacer sentir importante a una institución que está golpeada y tiene muchos problemas con el descenso”, sostuvo Nano Inda.