El simpático personaje no dirá presente y mirará todo desde Miami, donde vive hace años. Consultado por TN Show, el actor que se pone en la piel del oso comentó que lamentablemente no podrá estar junta sus ex compañeros. "Toda esa gente que va a estar puso un granito de arena para que hoy Showmatch sea lo que es. Soy un agradecido por haber estado ahí, lo disfruté muchísimo. Hoy mi prioridad es pensar en mi familia. Lo miraré desde Miami y seguramente se me escapará un lagrimón", expresó Javier Adarvez , el hombre detrás del traje violeta.