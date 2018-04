Desde hace semanas, el coreógrafo compartía las sentimientos agridulces que lo invadían a días del nacimiento de Dionisio en Estados Unidos, mientras su perrito atravesaba un duro momento de salud.

“Hoy se fue mi angelito de cuatro patas, estuvo solo casi 4 años conmigo y me hizo tan feliz, pero tan feliz que va a ser difícil vivir sin él. Volví a Argentina para abrazarlo y que pueda irse en paz. Estoy tan aturdido que no sé qué decir”, arranca el emotivo texto que posteó el coréografo en su cuenta de Instagram.

"Tengo que ser fuerte por mi otro bebé. Que loca la vida, se va una y viene otra".

“Pero tengo que ser fuerte por mi otro bebé. Que loca la vida, se va una y viene otra. Gracias Alex por darme tanto amor y lo comprobé: los perros viven poco porque vienen a esta vida sabiendo AMAR. Entonces su tiempo aquí es corto, nosotros los seres humanos deberíamos aprender de estos seres maravillosos”, destacó el bailarín.

“Ya en unas horas regreso con mi hijo, que está con sus tías dándole todo el amor del mundo. Sin mis hermanas no soy nada. Gracias, gracias y no pierdan el tiempo: amen a las personas tanto como a los animales. Les aseguro que un animal jamás los va a poner triste ni traicionar, hoy otro ángel me va a cuidar”, concluyó Mendoza.

"Para todos los que se preocuparon o preguntan x la salud de Alex les cuento que no está bien el nació con sus riñones mal uno no le funciona y el otro más o menos el ya tuvo varias crisis, pero está se le complicó con la próstata todo debido a sus riñones pero tengo Fe que va a salir y trataré de llevarlo afuera a ver si hay un trasplante o algo que se pueda hacer voy a lucharla junto con él", les explicó Flavio hace un tiempo a su seguidores de Instagram.

En esa ocasión también le dedicó unas palabras a sus detractores: "Sí, lo compré pero había otros perritos y a él casi no me lo mostraron. Era mas chico que sus hermanos y más débil cuando pregunté y él x que es más chiquito me dijeron que fue el último en nacer y x ende come menos lo dejan un poco más de lado ... ¿que hice? me quedé con el que pensé que necesitaba de mí y en ese momento me criticaron salieron notas que me compraba un perro exótico, que por qué no adoptaba etcétera a esa gente le digo 'metanse sus comentarios bien donde no les da el sol'. Y esto lo digo no por hacerme el bueno si no x que me arta que todavía en este mundo tengamos gente tan mala ,piensan que mi vida es color de rosas nada que ver imbéciles soy un laburador incansable cosa que dudo que el que me critique lo sea ........ hoy daría todo lo que tengo para que mi Alex esté bien cambio éxito ,fama ,plata lo que sea .x que lo verdadero está hay en los seres que amamos y lamentablemente la vida te los lleva y saben que aprendí algo que x que los perros viven menos x que ellos ya llegan a este mundo sabiendo AMAR cosa que muchos humanos no lo hacen en toda su vida"

"Amor mío voy a buscar a tu hermanito espero que dios te cuide y a mi regreso pueda tenerte a mi lado y seas el protector de Dionisio emociones encontrarás feliz x la llegada de mi bb y triste x verte internado dios te cuide te amo", posteó el coreógrafo semanas atrás.

