El dolor de Nefa: "hasta acá llegó mi carrera"

El cincosaltense de 24 años que corre con Ford agradeció al equipo Quilmes Plas “por los años de apoyo”. “Ellos básicamente nos dan la mitad del presupuesto y el resto tenemos que conseguirlo. Un 25 por ciento proviene de apoyo familiar y el resto de los sponsors. Estos se fueron cayendo y no logramos juntar los recursos para continuar”, se lamentó el joven piloto, quien el año pasado se recibió de diseñador industrial. “No hemos tenido un buen año. Por falta de presupuesto incluso no corrimos la primera carrera del campeonato en Viedma y, pese al esfuerzo, tuvimos muchos abandonos y los resultados no nos beneficiaron para mostrarnos y generar nuevos auspiciantes”, expresó.

Nefa compitió en siete de las ocho carreras y su mejor ubicación fue un segundo puesto en Concepción del Uruguay (4ª fecha); luego fue 22º en la segunda fecha en Neuquén y no participó de la final en Olavarría en la tercera. Fue 6º en San Luis (5ª fecha ), 18º en Posadas (sexta) y 23º en las dos últimas (Paraná y los 1000 kilómetros de Buenos Aires).

“Tampoco del Gobierno de Río Negro hubo apoyo”, se quejó. Menos en mi pueblo (Cinco Saltos)”, afirmó. “¿Si me duele? Y, sí, mucho porque soy uno de los pocos representantes a nivel regional con mucha exposición en todas las provincias. No sólo soy un piloto, soy alguien que ha desarrollado una carrera universitaria y considero que podría ser un ejemplo no sólo para mi pueblo, sino también para Río Negro”, manifestó.

Desde los ocho años arriba de los autos, primero en forma amateur y luego hasta el profesionalismo, el saltense dijo tajante: “Hasta acá llegó mi carrera. Uno no se tiene que casar con lo que se dice, pero si esto no se hace de manera profesional, no tiene sentido seguir. El esfuerzo personal y de mi familia es gigante. En el automovilismo si querés avanzar, tenés que dedicarte al cien por cien. El ochenta no te sirve, ni en el TC, ni en TC Pista, ni en el Mouras. Hay muchos intereses en juego y si uno quiere competir, tiene que hacerlo de la mejor manera”.

"Voy a hacer un tiempo de luto con lo autos como para acomodarme económicamente. Por lo pronto, estoy estudiando aviación”. Daniel Nefa.En el impasse que se impuso con los autos aprende aviación.

320 mil pesos cuesta correr cada fecha en el TC Pista.

El calendario de competencias es de unas 15 carreras por temporada, por lo que tener un auto en esa división cuesta alrededor $4.800.000.