"Cuando uno corre riesgo de muerte te das cuenta que uno se preocupa por cosas que no tienen importancia", sostuvo. "Me tomo todo con humor, pero con el dolor no", agregó la actriz que antes del accidente, se encontraba protagonizando Verdades mentirosas junto a Nazarena Vélez, Beto César y Tito Speranza.

Sobre las complicaciones luego de la operación, precisó: "Fue muy dolorosa la vía que me hicieron por la clavícula para sacarme de la alergia que me había generado el medicamento".

"Ahora estoy haciendo kinesiología y ejercicios. Tengo que caminar para darle fuerza a la pierna", afirmó en su charla con el periodista Ángel de Brito.

Quiero agradecer profundamente a SANATORIO LA TRINIDAD PALERMO ,por su eficiencia y atención me sacaron adelante en un momento muy difícil . ❤️ — Adriana Salgueiro (@adriasalgueiro) 21 de mayo de 2019

Salgueiro aprovechó el espacio radial para manifestar su gratitud hacia sus seguidores que se preocuparon por ella. "Siento que algo conseguí y me lo demuestra la gente en la calle. Me para todo el mundo con tanto cariño que al final no me equivoqué tanto", dijo.