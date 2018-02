El drama de Romano

“Mis tíos lo conocían a Romano y eran amigos. Una noche mi tío fue a buscarlo y le dijo ‘te voy a presentar a una chica, está en mi departamento’. Lo llevaron ahí, mis tíos se fueron y lo dejaron con mi madre. Nada más. Hace 15 años que sé esto”, explicó la mujer.

Desde muy chiquita, sus familiares le hacían saber que su padre era un actor famoso y le mostraban los trabajos que hacía en televisión. “Cuando él hacía novelas, mi tía, que lo conocía, siempre me decía ‘este es tu papá’. Imaginate, yo pequeña no entendía nada”, señaló y agregó que decidió enfrentar a su madre para que le contara la verdad sobre su padre, algo a lo que ella se negaba para no hacerla sufrir. “Si era por ella, nunca me lo hubiese contado para ahorrarme todo esto”.

En el último tiempo, ella eligió conocer personalmente a su padre y aseguró que sólo quiere que el actor se realice el examen de ADN, y que no planea hacerle ningún reclamo económico. “Quiero tomar un café y conocer a sus hijos”, manifestó.

Liliana contó que ya le hizo conocer toda la situación a Romano, quien sólo se rió de ella. Es que por sus propios medios consiguió la dirección de la casa del actor y le llevó una carta para darle detalles de su historia. “Él sólo se rió y me dijo ‘ah, sí, bueno, está bien’”. En otras dos oportunidades intentó ubicarlo, pero jamás pudo hacerlo.