El drama de Sol Pérez en el "Bailando

Mentiras: La conductora aseguró que en Los Ángeles de La mañana sólo dicen mentiras de ella.

Con todo esto, y en una entrevista con Infama recargado, Sol comentó que se plantea abandonar el certamen de Marcelo Tinelli. “En este momento la estoy pasando mal. Ya pasó a algo agresivo que no está bueno para mí. A veces no se dan cuenta y hacen programas enteros hablando barbaridades de una persona”, lanzó, y siguió: “Lo que más me estoy replanteando es si quiero o no estar en el ‘Bailando’. Estar en el programa más visto de la televisión te pone en un lugar donde no está bueno estar. La gente piensa que puede hablar y hacer un juego mediático sobre vos del que tal vez vos no querés participar. Yo no quiero que de mí se diga que le deseé la muerte a un bebé. Digo una cosa y hacen un programa entero con algo que yo jamás dije”.