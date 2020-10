El Duki enloqueció con una foto hot de Brenda Asnicar

Mientras muchos creían que la pareja de Brenda Asnicar y el Duki había llegado a su fin, una foto muy hot de la actriz terminó demostrando que entre ellos aún hay mucho amor. Dado un viaje particular del trapero, en los portales chimenteros se comenzó a especular con que la “Divina” y el músico ya no eran novios. Según explicaron en Diario Show, el joven viajó a Estados Unidos por motivos laborales recientemente y allí se lo relacionó con su ex pareja, Iara Miranda, quien también se encontraba en suelo estadounidense.