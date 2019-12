El duro cruce entre Carrio y Darío Martínez en el Congreso

El neuquino señaló que "han habido aportes interesantes e importantes desde que empezó está sesión... quizás no estaba usted diputada, porque llegó bastante más tarde”, en referencia a Carrió.

La diputada no tardó en responderle pero tuvo que esperar a que se le autorizara la palabra y allí dijo: “Se lo digo yo con 40 años de ejercicio de profesión de ser profesora titular de la universidad, no saben ni de que ley estan hablando. Estoy desde hace 25 años en esta Cámara y el 90% de estos diputados no sabe ni el 10% de las leyes que se sancionaron. Yo admito mi ignorancia pero no sean soberbios diciendo que conocen la ley”.

Martínez retomó la palabra y retrucó: “Yo puedo describirle todas porque hemos hecho el trabajo y la invito a que haga lo mismo”. Luego el presidente de la cámara, Sergio Massa, interrumpió y pidió volver al debate.

