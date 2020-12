El duro descargo de María Laura Santillán por su salida de Telenoche

Hasta el momento, Santillán solo alcanzó a decir a través de sus redes que estaba "muy triste", pero este lunes expresó en su Instagram si deseo de volver a estar en la pantalla chica, y mostró su enojo porque no la dejaron despedirse del público al aire, como suele hacerse.

"Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas", arrancó la comunicadora en una carta en Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJW-I1wnxgt%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGg87vx2ZALLwGspOEXZCtrlkZCvqcaQk6WbNzlkLWuVryQzEjRPBQLtyWUm3MS7uUlXsdpVzH6XdX3CF4xURWXmLOZBTNKJgYeI0EwtU6XcQNJzTuCsqCZAKL6gfsZCKK3GL15pKkhKZCa5rPmWhRgRKG30iOdtgZDZD

"Nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días. 17 años que son como mil años. Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia", continuó Santillán.

"Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad", dijo María Laura Santillán.

Y concluyó: "Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar, y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos".