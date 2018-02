A través de Instagram, el astro salió en defensa de la memoria de Marcelo “Chino” González y envió sus condolencias a la familia.

"¿Pueden ser tan mala leche? No se puede atacar a una persona que ya no está, y que ya no puede defenderse... La verdad, me gustaría encontrar al que hizo esto, mano a mano en una habitación. Yo quiero mandarle nuevamente mis condolencias a la familia del Chino González de La Nueva Luna, en especial a su hijo, que también vio las fotos y todo lo que hicieron circular. Yo espero que no nos acostumbremos nunca a este tipo de cosas...", escribió Maradona.

