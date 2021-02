Vicky Xipolitakis se quebró al contar la enfermedad por la que no puede tener hijos y culpó a Javier Naselli, su ex esposo, con quien mantiene una batalla judicial. La Griega le escribió una desgarradora carta al juez Lucas Aón, que se encarga de llevar la causa.

“Por favor, háganle llegar este mail al juez Lucas Aón ya que es el responsable de llevar mi triste causa. Sr. juez, le quiero hablar de persona a persona porque usted, aparte de ser la ley, es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá superpoderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por dentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro”, comienza el duro texto.