El emotivo discurso feminista de Jimena Barón en los Premios Gardel

Primero le dedicó el premio a su hijo Morrison. “Siempre con esa luz en los ojos y con esa buena onda con la que lo ven, me acompañó mientras laburaba, en un momento complicado para los dos”, reveló. Y luego se refirió a todas las mujeres. “Se lo dedico a todas las mujeres a las que alguna vez alguien les dijo que no eran lo suficientemente lindas, buenas, inteligentes, talentosas, fuertes o valientes para concretar sus sueños solas. Lo somos, y eso les da miedo a los demás”, dijo la cantautora, ante el aplauso y los gritos que bajaban desde las butacas .

“No escuchen nada, cumplan sus sueños. Comparto esto con las que todavía están en la tormenta, para que salgan adelante y sepan que se puede. Mírenme a mí, se puede. Brindo por menos tontas y por más mujeres valientes”, cerró Jimena, mientras su colega no contuvo la emoción por el significado de sus palabras.

Charly arrasó y se quedó con el oro

Charly García fue el gran ganador de los Premios Gardel y se adjudicó la estatuilla de oro. El autor de “Inconsciente colectivo”, tema que cerró la velada musical, en total obtuvo siete galardones por su disco Random.

Luego de la entrega y a la hora de hablar de rock, García fue tajante: “El rock no es fácil, hay que sangrar. ¿Viste los Who cuando vinieron acá? Eso es rock. Hasta te diría que Gardel es rock”, sostuvo. Y agregó: “Falta sangre hoy. Los pibes no sé en qué andan. Pero a mí me afanan a lo loco. Pedazos de canciones. Y ya estoy un poco podrido, digamos... El rock es una puñalada que te llega hasta acá. Y si fallás, pegate un tiro”.