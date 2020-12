El emotivo homenaje a Maradona en los premios The Best

Diego Armando Maradona fue homenajeado en la entrega del premio "The Best" de la FIFA con un video y un discurso de sus ex compañeros Sergio Goycochea y el italiano Ciro Ferreira, quien estuvo en el Napoli junto al Diez. Las imágenes del emotivo video mostraron goles y jugadas emblemáticas de Maradona, además del momento en el que levantó la Copa del Mundo en México 1986.