El emotivo video del abuelo emocionado por su nieto abogado

Agustín es de Orán, provincia de Salta. Comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en 2015. “Me vine cuando terminé el secundario porque acá ya estaba mi hermana mayor, Lucía, estudiando Psicología. Llegué con la idea de arrancar con el profesorado de Educación Física, pero no me convenció y me anoté en Derecho”, cuenta en una entrevista que le hizo la prensa.