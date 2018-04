El español arrancó el show con el hit "Freak", seguido de "I like how it feels", pero el momento más destacado de la noche fue cuando Lali Espósito entró a escena.

La argentina interpretó "Heartbeat" junto a la pareja de la tenista Anna Kúrnikova, con quien el hijo de Julio acaba de tener a los mellizos Lucy y Nicholas. Los artistas se sacaron chispas arriba del escenario con una performance súper hot.

La propia Lali subió a su Instagram dos imágenes del show. En una de ellas se la puede ver a ella emocionada mientras Iglesias le tocaba su panza al descubierto.

"Enrique te canta y abraza y vos tipo...", escribió junto a una foto en la que se la ve gritando como una fan.

El fuego entre el español y la estrella pop argentina derivó en una llamativa versión de un supuesto malestar el novio de Lali, Santiago Mocorrea.

“El novio de Lali fue y lo increpó a Iglesias cuando terminó el recital. Lo quiso agarrar a trompadas y lo sacó seguridad”, contó En Qué Mañana! el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

Sin embargo, elcírculo íntimo de la ex Esperanza Mía desmintió el rumor.

“Santiago no estuvo en el show, por lo cual lo que se dijo es falso. Y, además, quiero destacar que Santiago Mocorrea es un caballero y el show fue una verdadera fiesta", aseguró la jefa de prensa de la artista, Vicky Roa.

Embed Muchísimas gracias por todo el cariño Argentina !!!!! Gracias @laliespos!! pic.twitter.com/tICrH5vHRg — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 8 de abril de 2018

Embed Feliz San Valentiago ❤️ Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el Feb 14, 2018 at 2:33 PST

