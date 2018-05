El EPAS asegura que ya renovó los caños de la ciudad

Mauro Millán, presidente del organismo provincial, precisó que se repararon a nuevo con distintos materiales tres acueductos importantes de la ciudad, como los de las calles Crestía entre 12 de Septiembre y República de Italia (la cañería vieja de acero se reemplazó por PBC), lo mismo que la de Bahía Blanca y el acueducto Balsa Las Perlas, que viene desde el río por calle Futaleufú y que se cambió por polietileno de alta densidad.

Millán explicó que las roturas que se producen en la actualidad en algunos sectores de la ciudad se dan donde los caños tienen tramos de asbesto-cemento. Eso es lo que ocurrió ayer en la intersección de las calles Las Heras y Belgrano (ver aparte). Además, dijo que esto ocurre más en otoño e invierno, a raíz de que la presión del agua es más fuerte porque baja el consumo y que por eso se producen más fallas.

“Las obras grandes de agua están hechas, también en Alta Barda, donde cambiamos 220 metros en calle Los Aromos, hemos cambiado los acueductos principales, de los otros tramos no quedan tantos y los vamos reemplazando haciendo empalmes con caños de PBC. Ahora tenemos pendiente el nexo cuatro de Mari Menuco, que es el acueducto que viene hacia el este de la ciudad, una zona que hoy se abastece de los ríos. El problema ahí es que cuando llueve se produce turbiedad, en cambio la calidad del agua que viene del lago es mucho mejor y transparente”, señaló el funcionario provincial.

El EPAS podrá reparar un sector sin cortar el servicio a otro .

Palo a la Muni

Millán apuntó también a que en muchos casos la presencia del agua en las calles y veredas de la ciudad no es responsabilidad del EPAS. Dijo que hay desbordes en los edificios cuando las cisternas que bombean a los tanques fallan en los flotantes y terminan en el sistema cloacal, pluvial o de manera directa en la calle. Dijo que eso se acumula en las arterias, lo mismo que lo producido por el riego en espacios públicos controlados por la Municipalidad, como plazas y plazoletas, y desbordes pluviales.

Un auto se incrustó dentro de un pozo

Un conductor que circulaba ayer a la mañana por Belgrano y Las Heras cayó a un pozo donde había una pérdida de agua.

“Tomé este camino que uso habitualmente para ir a mi trabajo, dejé a una persona y cuando me quise acordar, literalmente desaparecí. Me caí a este pozo y no pude salir de ahí”, relató Gustavo Ramírez, quien se dirigía en dirección a su trabajo en el Parque Industrial.

Después de que se retirara el vehículo, por la tarde los operarios del EPAS bombearon el agua que había dentro del pozo y repararon el caño, conectando un tramo de PBC.

LEÉ MÁS

Un auto cayó en un pozo de agua por un caño roto

Mapa: dónde están los caños de agua rotos en la ciudad