Esta tarde la ex participante del reality Gran Hermano Marian Farjat habló en Intrusos y confesó que Leonardo le había propuesto prostituirse.

"Leo me ofreció prostituirme cuando yo apenas había salido de la casa de Gran Hermano. Yo estaba en el programa El debate y en el corte fui al baño y ahí me lo dijo. Me preguntó: '¿Te gustaría hacer presencia intimas con empresarios, con gente de plata? ' y yo le dije que no me interesaba", explicó la ex pareja de Brian Lanzelotta y agregó que tras su negativa, Cohen Arazi comenzó a difamarla a través de las redes sociales.

A su vez, la mediática aseguró que Lanzelotta era amigo íntimo del relacionista y que por eso, sabía a lo que se dedicaba.

"Brian sabía todo y se calló la boca", dijo Farjat.

La ex hermanita sostuvo que había un chico menor de edad que era representado por Cohen Arazi y que un día se enteró que el relacionista le había dicho que si quería llegar a jugar en un buen club, primero tenía que acostarse con él.

"Yo compartí asados con este chico, y yo no entendía la relación que tenía con Leo. Después se fue a jugar a México y me enteré que Brian sabía esto de su amigo y que no había dicho nada", añadió.

Farjat aseguró que muchas cosas le resultaban raras de la relación que mantenía Brian con Leonardo, ya que incluso una vez, ella misma vio que Lanzelotta se llevaba una gran suma de dinero de la casa de su amigo.

"Yo le pregunté de dónde había salido esa plata y, él me dijo que era un show que había hecho en el teatro Gran Rex, pero yo me acordaba que esa plata ya la había cobrado antes. Me dijo que en realidad Leo le había guardado el dinero en el banco y que ahora se la daba", recordó.

Por último Marian contó que un día fueron a comer los tres juntos y que Cohen Arazi le confesó que tenía un morbo muy grande y que "quería volver gay a los chicos que eran heterosexuales". "Todo esto me lo dijo al lado de Brian y yo no entendía. Brian sabía todo y se calló la boca", sentenció la mediática.

Cohen Arazi tiene relación con varias personalidades de la televisión y el ambiente artístico. Fue ex manager del fallecido empresario mediático Ricardo Fort y en 2015 se hizo conocido por ofrecer regalos a cambio de votos a favor de Francisco Delgado, concursante y finalmente ganador de Gran Hermano 2015.

