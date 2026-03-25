Parque Alimentario: Neuquén tendrá su propio nodo para que se radiquen empresas alimenticias

Ya se vendieron 16 parcelas del predio, bajo un modelo innovador. Dónde queda y qué servicios ofrece a las compañías.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza en el desarrollo del Parque Alimentario , un nodo logístico y productivo clave que ya supera el 30% de ejecución. La iniciativa se financia a través de un modelo innovador: el Estado aporta las tierras, mientras que la inversión privada - mediante la comercialización de lotes- garantiza los recursos para la obra.

A la fecha, ya se vendieron 16 parcelas, más de la mitad del total disponible.

Ubicado estratégicamente sobre las rutas nacionales 22 y provincial 67, el parque se proyecta como un centro de interconexión para toda la provincia.

Actualmente, se completaron las redes subterráneas de agua, cloacas y comunicaciones, y avanzan los trabajos de asfaltado. Las próximas etapas incluyen el tendido eléctrico, el cerramiento perimetral y la construcción de la garita de acceso.

Diversificación productiva y seguridad alimentaria

La iniciativa se enmarca en un proceso de reconversión y diversificación de la matriz productiva regional, con fuerte crecimiento de la actividad hortícola en zonas como Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

parque alimentario

El parque constituye el eslabón final de la cadena productiva, permitiendo a los productores formalizar sus operaciones bajo estrictas normas fitosanitarias. Además, promueve un modelo de economía circular al concentrar la producción, industrialización y distribución de agroalimentos en un mismo espacio, reduciendo impactos en áreas urbanas.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó que el proyecto “tendrá un impacto significativo en la economía provincial, al ordenar y potenciar el desarrollo de productores, industrias y distribuidores en un ámbito integrado”.

Asimismo, subrayó que “la articulación público-privada es clave: el Estado aporta el espacio y el sector privado financia el desarrollo, generando un modelo que se retroalimenta y permite seguir creando infraestructura productiva”.

Por su parte, el gerente del Mercado Concentrador del Neuquén, Diego Molina, señaló que “ya se vendieron más de la mitad de los lotes, lo que permite financiar el avance de la obra, que supera el 30%, con servicios esenciales ya ejecutados”.

mercado concentrador neuquen

Por su parte, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, destacó que “el crecimiento reciente de la horticultura en la región responde a un proceso de reconversión de las tierras y a la diversificación de la matriz productiva, que ha generado nuevas oportunidades de negocio, especialmente en localidades como Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar”.

Además, remarcó que este desarrollo se complementa con políticas públicas: “Los programas de buenas prácticas agrícolas y la ley de premio estímulo provincial aportan mayor calidad y seguridad al consumo de alimentos”. Por último, subrayó el rol estratégico del proyecto: “Este parque representa el punto final de la cadena productiva, donde los productores pueden formalizar sus operaciones y comercializar sus productos bajo normas fitosanitarias, a través de las empresas que funcionarán en este espacio”.

El secretario del Interior, Gustavo Coatz, destacó que el proyecto “beneficiará a productores de toda la provincia, brindándoles un espacio seguro y adecuado para comercializar su producción”.

Qué es el PAN

Con una inversión estimada de 30 millones de dólares, el Parque Agroalimentario del Neuquén (PAN) ofrecerá infraestructura moderna y servicios esenciales para la radicación de empresas, centros logísticos e industrias agroalimentarias, promoviendo la generación de valor agregado y empleo.

El predio, de 8 hectáreas y lindante al Mercado Concentrador, contará con 30 lotes de hasta 2.000 m². Su ubicación estratégica -cercana a rutas importantes como la 7 y la 22, la cercanía del aeropuerto de Neuquén y la posibilidad de vincularse con la Zona Franca Zapala- lo posiciona como un punto clave para la distribución de alimentos en toda la Patagonia y la apertura a nuevos mercados, incluidos los internacionales.

Parque Agroalimentario de Neuquen

Cada lote dispondrá de servicios completos (agua, gas, energía eléctrica, conectividad y desagües), además de seguridad 24 horas, recolección de residuos, alumbrado público y calles asfaltadas.

La integración con el Mercado Concentrador permitirá sumar servicios complementarios como estacionamiento para camiones, espacios de capacitación, salas de reuniones y oficinas de organismos técnicos, facilitando la operatoria y reduciendo costos logísticos.