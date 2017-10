El escriba neuquino

Nahuel contó que llegó al papel del escriba Manuel Fernández de casualidad. “Yo había hecho un casting para otro personaje mucho más chico, pero no me llamaron. Cuando se estaba por empezar a rodar en junio del 2015, me contactó la asistente de dirección, Fabiana Tiscornia. Habíamos trabajado juntos en la película El mural de Héctor Olivera y me dijo que había pensado en mí para un papel que no pudo hacer un actor mexicano. Hice la prueba medio urgente y les gustó”, contó el intérprete en diálogo con LM Neuquén. Agregó que tenía ganas de ser parte del proyecto porque la novela de Antonio Di Benedetto, en la que está basada Zama, es una de sus favoritas.

En cuanto a su personaje, lo describió como una especie de alter ego del autor, alguien que está al margen de la historia pero que defiende su escritura. “Es el único que lo cuida a Zama, tiene unos gestos de nobleza hacia él, cuando todos los desprecian. Pero al mismo tiempo también lo traiciona, también es vil, no es sólo un muchacho bueno”, precisó.

“Para mí era un desafío enorme, no sólo por la novela y por Lucrecia, sino también por Daniel Giménez Cacho, que me parece un actor increíble. Fue una experiencia de mucho aprendizaje”, recalcó.

Holanda: En 2018 Cano viajará a ese país para actuar en una obra de teatro en inglés.

Pasión y compromiso

Nahuel, quien además es director de teatro, se crió en el barrio Cumelén y supo desde chico que lo suyo era el escenario. “Hicimos giras con obras, nos fuimos a Plottier. Era raro para un nene de 10 años, pero fueron experiencias muy pregnantes”, comentó.

Actualmente, encabeza la compañía de teatro El Cuarto y prepara su primer trabajo cinematográfico como director: un documental sobre la poeta brasilera Ana Cristina Cesary. “Estoy muy contento con mi vida profesional, he tomado buenas decisiones aunque no sea el camino más fácil. Siempre fui por el lado de la construcción de proyectos colectivos donde hay una apuesta al lenguaje, un proyecto de investigación y donde salís transformado del proceso”, afirmó.

La última visita, con sabor amargo

Cano sigue volviendo a la ciudad por sus amigos y familiares. La última vez que lo hizo fue hace unas semanas, obligado por una noticia amarga. “Fui porque asesinaron a mi amigo Fernando Gatti”, dijo sobre el joven comerciante ejecutado durante una violenta entradera en el Barrio Río Grande. “Para mí era como un hermano. Era un gran laburante y siempre priorizó a la familia”, expresó con dolor.