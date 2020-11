El ex jugador y comentarista que destrozó a Tevez por su "impunidad"

Crece el escándalo. El planchazo que Carlos Tevez le pegó a Tomas Pochettino a segundos del inicio del partido que Boca terminó perdiendo sobre la hora ante Talleres por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional sigue generando polémica. Esta vez, el que le pegó duro y parejo al futbolista Xeneize fue un ex defensor que, precisamente, no se caracterizó por ser un "blando" a la hora de ir al choque.

Este posteo generó respuestas y la réplica de Herbella, quien fuera un áspero defensor. "El huevo o la gallina. ¿La esencia está en la actitud constante del jugador (Tevez) o nace de que quienes juzgan (Hoy, Delfino) no apliquen el reglamento como es debido?", agregó.

https://twitter.com/JuanHerbella/status/1328139014554128385 La pelota ni aparece en la imagen, es insólito: de cinturón negro

Es roja para todo el mundo, menos para Tévez y su impunidad pic.twitter.com/nJYumYrj1m — Juan Manuel Herbella (@JuanHerbella) November 16, 2020

En la conversación se metió José Chatruc, otro ex futbolistas, quien agregó "Que linda patada no doc ?? Casi sin esfuerzo", a lo que Herbella respondió: ¿Quién pudiese tener la impunidad de Carlitos, o no Pepe? Cuantos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado!! Yo, seguro".

La versión del Apache

“Fue sin querer. Pensé que llegaba a la pelota, lo piso a Pochettino y fue innecesario”, explicó Tevez esa jugada.

Además analizó la primera derrota del año y desde la vuelta de Russo. “Esto nos viene bien. Estábamos todos con lo del invicto y es un golpe de realidad que saltan las alarmas. Viene la Copa y hay que pensar que no pase ahí”, rescató post 0-1 el capitán del Xeneize ya con la cabeza puesta en los octavos de final contra el Inter de Porto Alegre (ida, el 25/11 en Brasil).