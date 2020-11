Video: así lo encaró el clan Aguirre a Benvenuti tras el toque

Por su parte, Aguirre, que peleó palmo a palmo con JC la etapa regular que terminó cediendo a manos de Benvenuti quedó relegado en la lucha por el título y también quedó con la sangre en el ojo. Por ello, luego de la carrera "lo fue a buscar" junto a su entorno al neuquino para reprocharle en muy malos términos la maniobra.

Tensión por el cruce y enojo injustificado de Aguirre con Benvenuti

"Vimos las maniobras con las cámaras a bordo. En mi interpretación él frena antes, me deja el lugar para frenar, cuando estamos los dos a la par va a buscar trayectoria por afuera, se enganchan los autos y hace trompo. No tengo nada que ver. Yo también casi lo pierdo al auto, lo pude agarrar", se justificó el angosturense tras revisar las imágenes junto a los Comisarios.

Luego confesó el tenso momento que le hicieron pasar los Aguirre y cuestionó tan fea actitud. "La maniobra la podemos discutir pero lo que no me gustó fue la falta de respeto de él y del padre. Se bajó enojado y me dijo que me compre por Mercado Libre un manual para pasar autos, me insultó, me dijo malas palabras. Detrás suyo vino el padre a insultarme. Está todo bien, yo entiendo que él está caliente. Pero siempre con respeto, yo le he ganado, él también pero mi papá nunca iría a insultarlo ni a decirle malas palabras", se defendió frente a las cámaras del tradicional Campeones que captaron lo sucedido y las mostraron en el mismo video en el que aparece el testimonio de JC.

Benvenuti vs Aguirre en Buenos Aires. No hubo sanción

Por suerte los encargados de juzgar la acción no sólo entendieron que lo de JC fue lícito sino que finalmente la penalización recayó sobre el arrecifeño por otras cuestiones...

https://twitter.com/RadioMasterLuj/status/1328053574278983682 ÚLTIMA NOTICIA



➡️ Facundo Ardusso por toque con Ferrante fue excluido.



➡️ Penalización A por técnica a Valentín Aguirre - Altura.#TCenBsAs pic.twitter.com/NWKt7UbQEm — Radio Máster Luján (desde ) (@RadioMasterLuj) November 15, 2020

La Copa de Oro empezó con una gran polémica. ¡Y las que se vienen!