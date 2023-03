El ex novio de Julieta de Gran Hermano reveló sus peores secretos

Emmanuel Francia ex novio de Julieta GH.mp4 El ex novio de Julieta de Gran Hermano, Emmanuel Francia, le dedicó una dura canción a la actriz.

La explosiva canción enseguida se viralizó y a Emmanuel comenzaron a llamarlo de los medios para que diera su versión de la relación que mantuvo con Julieta Poggio. Así fue como rompió el silencio en LAM, donde contó algunos pormenores del noviazgo con la "hermanita".

Recordó que la relación se cortó de manera inesperada para él: “De la nada me terminó y fue de la forma que menos me lo pensé y no fue bueno. Me terminó por WhatsApp. Pero yo le decía que yo merecía una terminación de la relación personalmente porque habíamos tenido muchas vivencias juntos”.

El músico, que estuvo un año y medio de novio con Poggio, dijo que: “De mi parte no merecía esa terminación por parte de ella... Yo sabía que estaban mal las cosas. Yo en lo personal estaba pasando por un mal momento y pensaba que ella me bancaba”.

Ángel de Brito le preguntó qué pensaba de las declaraciones de Poggio. “Con respecto a lo del ‘pito corto’, yo no me siento tocado porque ella no dijo mi nombre”, respondió. Las panelistas le aseguraron que de alguna manera le cayó el sayo dl algunas de las definiciones -vago, inseguro y tóxico-, porque salió a responderle con una canción. “El tema no es solamente personal, la idea es que la gente también se identifique”, se justificó Francia, que aprovechó el momento para darse a conocer.