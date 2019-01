Ya en la puerta del establecimiento, el hijo mayor del intérprete encaró a la periodista: “¿Qué están haciendo con nosotros? Estamos de vacaciones y ustedes nos están molestando. Váyanse”, expresó enojado. En ese momento, le arrebató el teléfono y amenazó con tirárselo. El joven se calmó y después de unos minutos le devolvió el móvil. Otro dato importante de la publicación es que la estadía de los Darthés en Brasil es bien “gasolera”. “El artista pasa días bastante gasoleros, yendo al supermercado y comprando pizza barata”, reza el artículo.

Además, Noticias agrega que Darthés y su mujer están durmiendo en cuartos separados. Mientras él durmió está acompañado por su hijo mayor y ella está con su hijo menor.

Dado el presente del actor, por el momento se desconoce si volverá a Argentina, para enfrentar la denuncia en su contra, radicada en Nicaragua.

--> Uno de los arrepentidos

Mariano Martínez, uno de los defensores de Darthés cuando Calu Rivero lo denunció públicamente por acoso, reiteró sus disculpas para con la actriz. “Sé la magnitud y, obviamente, me salió pedir disculpas por algo que creí que era de una manera y que fue de otra. Porque es algo tremendamente grave, una cosa horrorosa. La verdad es que me puse muy mal”, reconoció el actor en una entrevista con Intrusos y aseguró que durante esos días no durmió.