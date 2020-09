El "falso positivo" de Esmeralda: Rial se niega a pedir perdón y De Brito lo destruyó

El error en la carga del resultado del test de COVID-19 de Esmeralda Mitre dejó una serie de conflictos, los cuales prometen tener algún otro round. Por un lado, Jorge Rial no quiere dar el brazo a torcer, y se niega a pedirle disculpas a la actriz. En ese conflicto también se metió Ángel de Brito, quien no dejó de tirarle munición pesada al chimentero, y aseguró que se niega a reconocer que se equivocó al decir que la heredera de Bartolomé Mitre fue con coronavirus al Cantando . En tanto, desde el Gobierno de la Ciudad reconocieron el error y hasta lo comentaron en el parte diario.

“Ayer montó un show peligroso. Le salió la actriz que tiene adentro. No entiendo cómo cree que esto fue un complot. ¿Complot con quién? Además, le aclaro, el coronavirus no es una enfermedad terminal, Esmeralda. Hay muchos recuperados. En la productora la querían matar”, sentenció el conductor, y aseguró que Esmeralda jamás mostró el negativo en Laflia, sino sólo un chat de su médico.

“Yo ayer tuve una charla en buenos términos pero ríspida con la producción del Cantando y les pregunto si vieron el hisopado negativo, me dicen todo el tiempo que fue del chat. El mismo chat que tenemos nosotros y ahora sí lo vamos a mostrar porque no tiene nada de malo, y hoy a la distancia ya es una estupidez… ¿Y sabés por qué lo voy a mostrar? Porque si yo no lo muestro, quedamos nosotros como mentirosos y eso no lo voy a permitir. Además, es un chat pelotudísimo”, explicó el “intruso”, quien en vivo tuvo una discusión con su propia producción ya que aseguraban que no se podía mostrar ese material.

Efectivamente, en el chat se veía que el médico de Esmeralda (se desconoce su identidad), le explica que su hisopado había sido negativo. “Nada de lo que se mostró ayer era trucho. Nada estaba cambiado, ni modificado. Era original. El positivo se cambió a negativo cuando este programa lo puso al aire”, insistió Rial.

Esto generó bronca en las redes, ya que muchos creyeron que el conductor y todos sus panelistas le debían una disculpa a la artista. Sin embargo, en el ciclo argumentaban que la blonda se había equivocado al no haberse aislado, al menos cinco días, como lo indica el protocolo, luego de realizado el test. “Ella rompió el protocolo. Quien está en el Cantando es ella, no nosotros. Si vos te hacés un hisopado el jueves, el viernes no podés ir al Cantando, te tenés que aislar”, siguió molesto el periodista.

Según Mitre, no se aisló porque no tenía ningún síntoma y solo se practicó el test por precaución. Incluso aseguró que lo hizo de forma particular y con su médico de cabecera porque su coach en el certamen era contacto estrecho de un caso positivo.

Ángel hace leña del árbol caído

La enemistad entre Ángel de Brito y Jorge Rial no es algo que no se conozca, y en medio de este escándalo, el conductor de Los Ángeles de la Mañana y del Cantando destruyó por completo a su colega, y lo acusó de dar información falsa. Fue por esto que Rial “se vio obligado” a mostrar el chat que Esmeralda hizo difundir para decir que era negativo en COVID-19.

“Ante la posibilidad del error en la carga de sistema, mucha gente decía ¿para qué me hice el hisopado si después me va a dar error? A ver, no hay errores. El margen de error es muy chiquito y justo le tocó a ella”, arrancó el tema el chimentero, que en Twitter se encargó de retuitear todo el material que cargaba la heredera de Bartolomé Mitre, y que apuntaba directamente contra Rial.

Fue allí que la panelista Yanina Latorre acotó: “El Gobierno de la Ciudad salió a decir que está mal porque esta es una información que no tendría que tener ni Rial ni una cuenta de Twitter ni nadie”. Picante, De Brito agregó: “Después que haya periodistas outlet que publiquen cualquier cosa o hagan tema de cualquier tema es otro tema. Pero esto empieza acá”.

“Lo que pasa es que a ella le sirve hacer un show de esto y ese es el problema. Es patético”, dijo Karina Iavícoli, a lo que el conductor salió a su cruce: “El show no lo hizo Esmeralda. O sea, ella contesta por todo lo que pasó. Porque también nos tenemos que hacer cargo de qué decimos nosotros en los medios. Porque si un periodista irresponsable o un mal periodista dice una noticia falsa, porque hasta acá es falsa, si alguien se come una fake news o un error de estos que ocurren, se tiene que hacer cargo… Porque el show empieza ahí, no es que Esmeralda dijo 'me dio positivo, me dio negativo'. Tampoco carguemos todas las tintas sobre ella. Que no te deje ganar el mamarracho a todo lo demás. Acá fallaron todos, falló Esmeralda, los periodistas, el Gobierno de la Ciudad. Hagámonos cargo todos”.

Como una especie de estocada final, el chimentero expresó: “Ayer tuvimos el detector de miserables todo el día prendido, ¿no? Porque se vio a muchos”.

El Gobierno se hizo cargo

En el último reporte diario del Ministerio de Salud porteño, el titular de la cartera, Fernán Quirós, explicó qué fue lo que ocurrió con la carga del resultado del test de cornavirus de Esmeralda Mitre.

“Esto es muy importante para explicarle un poco a la gente. Todo el proceso de cuidado clínico, de los hospitales, clínicas, sanatorios públicos y privados, se hace sobre la base de los reportes de los laboratorios en nivel clínico. Eso quiere decir que cuando alguien se hace una PCR, como cualquier otro estudio complementario, son los procedimientos locales los que garantizan la seguridad de que cada persona reciba el estudio y el resultado que corresponde. De hecho, en este caso en particular fue lo que ocurrió”, empezó explicando el titular de la cartera sanitaria porteña sobre lo sucedido en el caso de Esmeralda.

“La paciente recibió el resultado en forma directa del proceso clínico del laboratorio del hospital donde se lo hizo y tuvo de forma directa el resultado correcto. Así que esa fase, la de ocuparnos de las personas, está absolutamente garantizada por los protocolos de seguridad que cada sector tiene montado. Hay sectores que están habituados a trabajar en niveles de seguridad porque estamos hablando del cuidado de la salud. Ese es un aspecto que yo quiero llevarle tranquilidad a todo el mundo”, explicó el funcionario.

En este sentido, enfatizó en que el error humano se dio en el registro de esos datos. “La segunda parte es el Reporte Epidemiológico de la Nación. Este no se hace sobre los sistemas informáticos automatizados en los laboratorios, lo que se realiza es un cargado manual cotidiano que requiere un enorme esfuerzo. Ese esfuerzo y los momentos de subida y bajada de casos, como ustedes han visto en la curva que yo les mostré, naturalmente significan una sobreexigencia laboral sobre un montón de gente que todo el día está cargando datos para poder mantenerlos actualizados… Naturalmente en ese proceso se puede cometer algún error y nosotros hemos iniciado una investigación de este error que se cometió, pero quiero llevarle tranquilidad absoluta a todo el mundo”, finalizó.