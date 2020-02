El fana de Cipo que fue a la cancha de Colón, ¿a mufarlo?

Radicado en Rosario, este prestigioso periodista en las últimas horas anduvo por cuestiones laborales por Santa Fe y "casualmente" aprovechó el viaje para darse una vuelta por la mítica cancha del Sabalero, al que probablemente el conjunto de Gustavo Coronel enfrente en marzo próximo. ¿Con qué intenciones lo hizo...?

Por empezar, Nico no ocultó que quedó encantado con el imponente Cementerio de los Elefantes. "Mis amigos rosarinos se van a enojar, pero me gustó tanto o más que las canchas de Newell's y Central", confió el también autor de Fuerte al Medio a LM Neuquén.

Seguidamente contó detalles de su excursión a la capital santafesina y el supuesto motivo de su visita al estadio rojinegro, aunque quedó la sensación de que no terminó de blanquear la verdadera razón... "Acompañé a un amigo a Paraná, que tenía que hacer unos tramites. Y luego me crucé para Santa Fe para encontrarme con uno de los integrantes del plantel del libro que escribí hace un par de años, 'El ascenso que no fue'. Y estando ahí, no podía dejar de ir a la cancha de Colón ", explicó hasta allí diplomático y ¿contando toda la verdad?.

En ese contexto y en medio del paseo por el templo del Negro, el folclore del fútbol se hizo presente. A cada empleado de Colón que se cruzaba, este dueño de una pluma prodigiosa le advertía que no subestimaran al Capataz de la Patagonia pues "ya le hizo fuerza a San Lorenzo hace poco".

Si bien sabe que de antemano Cipo va de punto al partido contra el Sabale, Nico siempre le pone una fichita al albinegro de su vida. No pierde la esperanza de que el Facu Crespo le gane el duelo a La Pulguita Rodríguez y el Monito Opazo, Piñero Da Silva o cualquier otra "emboque" al tradicional conjunto de Primera División y desate la fiesta de buena parte de la Patagonia futbolera.

En el final, evitó una vez más responder si sólo se acercó al estadio del popular elenco santafesino a fin de conocerlo o con algún propósito más. Pero esa sonrisa cómplice pareció hablar por sí sola. ¿Habrá querido mufar de paso al próximo rival de Cipo en la Copa Argentina? Todo vale en estas instancias. Los futboleros lo entenderán...

