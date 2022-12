La caída (en un solo día) de dos sesiones en Diputados rompió todos los cálculos que tenían los bloques del oficialismo y la oposición para terminar el año. Ambas se derrumbaron el jueves pasado . La primera fracasó a partir de la decisión de Juntos por el Cambio de dejar sin quórum la ratificación de Cecilia Moreau al frente del recinto, como represalia a su decisión de dejar sin efecto las designaciones de los cuatro representantes de la cámara en el Consejo de la Magistratura. El cuerpo no quedó acéfalo. Sus autoridades seguirán en funciones gracias al artículo 37 del reglamento interno , pero la demostración de fuerza opositora llegó como un vuelto por los consejeros en suspenso y logró frustrar la preparatoria que esperaba Moreau para concluir con el interinato de cuatro meses que comenzó a principios de agosto, cuando fue elegida para reemplazar a Sergio Massa, que había aceptado conducir el Ministerio de Economía que Martín Guzmán dejó vacante un mes antes.

En la elección de agosto los representantes de JxC se abstuvieron de respaldarla como una forma de restarle legitimidad. La predisposición inicial para la preparatoria de este 1° de diciembre era respaldarla, pero todo cambió apenas resolvió dejar sin efecto la resolución que había firmado el 17 de noviembre. Ese día ratificó las designaciones para el Consejo de la Magistratura de Vanesa Siley (FdT) en representación de la primera minoría; de Álvaro González (PRO) como consejero de la segunda minoría y de la radical Roxana Reyes por la tercera. En el oficialismo aseguran que Moreau anuló esa resolución para cumplir con el fallo del juez contencioso administrativo Martín Cormick, que consideró que Reyes no pude jurar. Lo hizo amparado en el mismo argumento que utilizó la Corte Suprema dos semanas antes para considerar que el senador oficialista, Martín Doñate, no podía jurar por la tercera minoría del Senado y que en su lugar debía hacerlo el cordobés Luis Juez, del Frente PRO. El máximo tribunal consideró que el bloque del FdT en la Cámara Alta había cometido un ardid en abril cuando se desdobló en dos espacios y dejó al PRO como cuarta minoría. Por esos mismos días, en Diputados, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, había impulsado la misma argumentación para advertir que Reyes no podía pretender la tercera minoría, porque compartía con González la misma fuerza.