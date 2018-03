El femicida de Violeta llegará preso al juicio

A pedido de la fiscalía y la querella, la jueza Ana Malvido le dictó una prórroga de seis meses de prisión preventiva a Christian Manuel Muñoz Tapia, acusado de asesinar de 10 puñaladas a su ex pareja, Violeta Matos en Plottier. Si bien la defensa particular solicitó la domiciliaria, Malvido entendió que persisten los riesgos de fuga y entorpecimiento. Así, el acusado esperará preso a ser juzgado por un jurado popular. De ser hallado culpable, Tapia podría enfrentar una pena de prisión perpetua. El femicidio ocurrió en septiembre de 2017, cuando la atacó con un cuchillo en plena calle del barrio El Chacay de Plottier. Violeta, ya herida, trató de escapar corriendo, pero fue alcanzada por su ex a unos 100 metros.