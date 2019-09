El festival de Cosquín, en crisis por el dólar

Por su parte, el intendente de Cosquín, Gabriel Musso, comentó que "la mayoría de los artistas tiene buena voluntad” pero “algunos pasaron tarifas elevadas en dólares".

“La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a fundir la municipalidad por traer músicos, esto ya pasó y no queremos que se repita. Podemos entenderlos a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte somos comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $ 390", agregó Musso.

Por el momento los artistas confirmados son Sergio Galleguillo, el “Indio” Lucio rojas, la Bruja Salguero, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Raly Barrionuevo, Emiliano Servini, Néstor Garnica, Horacio Banegas y Bruno Arias.

