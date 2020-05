Ruth Torres, madre de la víctima del hombre, expresó a LM Neuquén lo que la noticia generó tanto para ella como su hija. “Sentimos mucha bronca e impotencia. No cumplió ni cuatro años de su condena. Pero creemos que ya no podemos hacer nada más, está todo dicho y estamos muy cansadas”.

La mujer contó que una de las cosas que más le preocupa, es la cercanía del violador con el resto de sus nietos, con quienes estaría conviviendo tras su liberación. Y suplicó: “Sus hijos tienen niños, muy chicos. Y ahora él vive con ellos. Ojalá Dios quiera que no les pase nada”. Cabe recordar que la violación por la cual se lo condenó al hombre a 12 años de prisión, fue por el abuso sexual con acceso carnal contra su propia nieta, desde sus 7 hasta los 11 años.

Así fue parte del diálogo entre Novaresio y Trincheri en La Red:

Novaresio: ¿Nos cuenta por qué se le dio la prisión domiciliaria a este señor?

Trincheri: Primero lo pongo un poco en contexto porque ustedes ahí en Buenos Aires ven otras realidades y demás. Neuquén tiene una población carcelaria de 520 personas aproximadamente. De esa cantidad, cuando empezó la cuestión esta de la pandemia, de acuerdo a los niveles de salud y demás por la cuestión del covid-19, quedaron 45 personas en el universo de personas de riesgo, que tenían alguna patología, por la edad y demás. Desde ahí hasta acá se han concedido nueve prisiones domiciliarias. Este hecho por el cual usted me consulta, nosotros tuvimos una audiencia hace tiempo ya, fue el 7 de abril. La persona esta tiene 69 años y cumple 70 años en agosto, con lo cual la prisión domiciliaria ya correspondería por el tema de la edad. Él está en un lugar que se llama Junín de los Andes, que queda a 400 kilómetros de la capital, y estaba en un lugar de detención que tenía capacidad para 13 personas y había 33. O sea, había una superpoblación de casi un 120%. Nosotros hicimos la audiencia ese día, el 7 de abril, no la concedimos inmediatamente sino que lo supeditamos a que se realizara otro informe socioambiental y la cuestión de la pulsera electrónica. Bueno, pasaron unos días y el día 22 de abril, la jueza de Ejecución siguiendo la decisión nuestra y tomando todos los recaudos del caso dispuso la prisión domiciliaria por un mes, hasta el día 23 de mayo, obviamente teniendo en cuenta este informe socioambiental que no solamente recomendaba la prisión domiciliaria sino que también desaconsejaba el uso de la pulsera electrónica porque no había riesgo de fuga.

N: O sea, a ver si lo sigo doctor Trincheri. ¿Recuerda la cantidad de años que le dio el tribunal que lo condenó?

T: Sí, mire, los hechos fueron hace mucho.

N: No importa. ¿Pero cuántos años le dieron de condena?

T: Entre el 2006 y el 2010 fueron los hechos, eh, fue condenado en el año 2016

N: ¿A cuántos años?

T: Él cumpliría la pena en el 2025

N: Bue, se lo digo yo. A doce años, a doce años fue condenado.

T: Entre ocho y nueve años

N: No, no, a doce años, lo tengo yo frente a mí. Estaba tratando de ver... Doce años. Le dieron doce años de prisión, pasaron solo cuatro, lo mandaron a domicilio y sin pulsera electrónica.

T: No, no, si, pero está debidamente controlada la decisión. Por eso, ¿usted me deja que yo le explique?

N: No, no, pero sabe qué? Yo no quiero que me cuente la historia, quiero que me diga si estoy diciendo mal. Si estoy diciendo algo mal, usted me corrije. Doce años de prisión, cumplió solo cuatro, le dan domiciliaria y sin pulsera. ¿Dije algo mal?

T: No, no, mire. No, no, le falta. Déjeme que yo le explique porque sino habla usted solo. Él tiene la domiciliaria hasta el 23 de mayo, ese día se revisa nuevamente y, le digo, es una modalidad de detención que está controlada y si el no cumple vuelve otra vez a prisión. Pero déjeme que le explique esto...

N: No, pero dígame si digo algo mal doctor. Le dieron 12 años de prisión...

T: No, no, pero escúcheme. No dijo nada mal usted, no dijo nada ajeno a la verdad, pero déjeme que le explique.

N: Dígame

T: Los jueces no somos nosotros legisladores. El artículo 35 inciso 2 de la Constitución Nacional dice que los legisladores hacen las leyes. La ley 24.660 de Ejecución Penal, que es la que nosotros aplicamos, en ningún lado, ni en el artículo 32 ni en ningún lado dice que los presos que están condenados a delitos contra la integridad sexual no puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Pero además de esto, yo esto quiero que lo entienda la gente que me está escuchando, nosotros no solamente tenemos en cuenta la legalidad y demás. Si yo pensara como piensa mucha gente, que se pone sensible, que piensa más en tono de represión, igualmente tomaría esta decisión, ¿sabe por qué? Porque Junín de los Andes es un pueblo que tiene 15 mil habitantes. Junín de los Andes tiene un solo hospital público con capacidad para 26 personas, no tiene más capacidad que esa. Si dejáramos que en este lugar de detención que, repito, era para 10 personas y había 33. Imagínese que con todo el esfuerzo que está haciendo esa zona de Neuquén, que hoy tiene afortunadamente pocos casos de coronavirus, ¿cuánto tardaría, con la velocidad que se propaga este virus, en 33 personas en propagarse?

N: No, digamos. Es muy interesante... Déjeme hacerle una pregunta, si no, es un monólogo suyo. Yo sé que los jueces están acostumbrados a hablar solamente por su sentencia pero esto es un dialogo. Me parece muy interesante el punto de usted. Usted está preocupado por el preso y el coronavirus. Yo me voy a preocupar por otro aspecto también.

T: No, no es el preso. No, no

N: ¿Cómo no es el preso?

T: No, no, no. Por toda la población, porque si...

N. Espere, espere, espere. Dejeme hacerle una pregunta. ¿Dónde cumple la prisión domiciliaria hasta el 23 de mayo sin pulsera electrónica?

T: ¿Cómo dónde la cumple?

N: ¿En qué lugar? ¿En su domicilio en Junín de los Andes?

T: Si

N: ¿En el mismo lugar en donde está la nieta que abusó?

T: En el mismo pueblo, sí, sí, por supuesto

N: O sea que a usted le parece represivo y excesiva sensibilidad de mi parte si yo le digo que me parece una atrocidad que una persona que fue condenada a 12 años por abusar de su nieta salga en libertad por un mes o por lo que fuera, vaya al mismo domicilio donde está la nieta y sin pulsera electrónica. ¿Le parece excesivamente sensible y represivo de mi parte?

T: No, no. Está confundido usted porque no está en libertad. Es un error pero de fondo

N: Va a prisión domiciliaria, doctor, va a prisión domiciliaria

T: Bueno, y es una modalidad de prisión, no es libertad. Es una modalidad de cumplimiento de prisión

N: Es una morigeración de la prisión sin pulsera electrónica al mismo lugar adonde está la nieta que fue abusada

T: No es el mismo lugar, no es el mismo lugar

N: Usted me dijo que es Junín de los Andes doctor, póngase de acuerdo, hay 15 mil habitantes, se la va a cruzar por la calle. La chica va a pasar por ahí y sabe que está su abuelo

T: No, no. Usted está suponiendo cosas que no son, si él llega a salir de la casa va a ser remitido nuevamente al lugar...

N: ¿Y cómo lo controlan? O sea, lo controlan a ojo porque no tiene pulsera

T: No es ojo. Hay informes de la Dirección de Población Judicializada, que el último informe lo recibimos ayer, y la persona está cumpliendo. Por eso le digo, no se tiene que malinformar, entiende? No se tiene que malinformar porque el día de mañana ese hospital colapsa y le digo más, ni siquiera pueden atender a las personas...

N: ¿Y si colapsa la nena que sabe que el abuelo debería estar preso está en el mismo pueblo donde está ella y viven 15 mil personas? ¿A usted le preocupa que colapse la nena?

T: Mire, le digo una cosa. Le reitero. Se lo dije anteriormente pero igual lo repito. Estos hechos fueron entre el 2006 y el 2010...

N: ¿Y?

T: Fueron hechos aberrantes. Déjeme terminar. Fueron hechos aberrantes, cuando ella tenía entre 7 y 11 años, y ahora si fue en el 2010 y estamos en el 2020, ella debe tener 20 o 21 años

N: ¿Y eso en qué influye?

T: No, no. Le digo, la víctima que esto también lo tiene que saber, en el artículo 11 bis de la ley 24.660 dice que la víctima tiene que ser notificada permanentemente. Acá, en este caso como en todos los casos que se tramitan en Neuquén, se notifica a la víctima

N: Yo estoy preguntando otra cosa doctor Trincheri. Usted está preocupado por la situación eventual de un preso con coronavirus. Le pregunto..

T: No, no, de un preso no, eso yo no dije

N: De la comunidad, está bien

T: De la comunidad, de las 33 personas ...

N: ¿Le preocupó al momento de firmar esta sentencia el estado emocional de una persona de 21 años que hace diez fue violada por su abuelo y recupera la posibilidad de estar en su casa sin pulsera electrónica? ¿Valoró a la hora de firmar esa sentencia, lo que significa la doble revictimización de una abusada sexual, viendo que este hombre que tendría que estar en la cárcel, porque así lo dijo la Justicia, y se queda en su casa sin pulsera electrónica?

T: Usted está dando vueltas sobre la pulsera electrónica pero le digo, ese informe...

N: Discúlpeme que me ocupe de cómo libera, de cómo coloca a una persona afuera de la cárcel

T: Está tergiversando todo y se suma a la mala información. Me pareció al principio del diálogo que usted quería...

N: ¿Sabe lo que pasa? Me dijo que soy represivo y poco sensible porque me ocupo de una víctima que fue violada

T: No, no le dije eso, no le dije eso. Yo lo que le quise decir es que aunque tomara la postura esta, igualmente esta decisión está mirando el sistema de salud que tiene Junín de los Andes y que tiene además toda la población

N: ¿Me permite una pregunta personal, doctor Trincheri? ¿No le da un poquito de apuro moral liberar a un señor que violó a su nieta, colocarlo en su casa, en donde en el mismo pueblo de 15 mil habitantes vive esa nieta, sin pulsera, y proteger al violador no pensando en lo que debe sentir esa nieta?

T: Le digo otra cosa. Yo soy juez, yo aplico las leyes, no soy legislador. El día que el legislador diga 'no se aplica la prisión domiciliaria al condenado por violación y tiene que estar hasta el último día de cumplimiento de pena en la cárcel', bueno, lo aplicaremos.

N: Usted sabe que es una falacia doctor

T: ¿Por qué?

N: Los jueces pueden apartarse de una norma cuando es flagrantemente inconstitucional y abritraria, y declararla como tal.

