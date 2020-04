La semana pasada, el tema ganó la opinión pública por los motines en distintos penales del país en el que los internos reclamaban que un protocolo que ante el virus que ganaba terreno en distintos sectores de la sociedad.

Según el diario La Nación, entre el 17 de marzo -días antes de que se iniciara el aislamiento social, preventivo y obligatorio- y el 17 de abril salieron de las cárceles 2.244 presos. De los cuales, 1.607 habían cumplido sus penas o habían alcanzado la libertad condicional. Los restantes 637 sí obtuvieron la prisión domiciliaria: 439 por el coronavirus. En Neuquén, 10 internos habrían recibido el beneficio desde el inicio de la pandemia.

El mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, el miércoles se refirió a la cuestión y manifestó que esto no se debe a una decisión política sino a concesiones otorgadas por la Justicia.

"En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia. En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema", había publicado en su cuenta de Twitter el mandatario.

Alberto Fernández on Twitter En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema. — Alberto Fernández (@alferdez) April 29, 2020

Mientras desde el oficialismo intentaron despegarse y sacarle el tinte político a la cuestión, sectores de la oposición eligieron ponerle ese matiz a la discusión. Entre las principales figuras de Juntos por el Cambio, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las abanderadas. La ex funcionaria sostuvo en una entrevista radial este jueves que el argumento de que liberan presos en todo el mundo en medio de la pandemia de coronavirus "no es una explicación válida" y aseguró que, en general, "los que han cometido delitos aberrantes no salen".

Patricia Bullrich on Twitter En @proargentina nos oponemos a la liberación de presos que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas.Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva,seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 28, 2020

