El fuerte posteo de Garnacho en medio de la Selección argentina

El delantero nacido de madre argentina está apuntado a ser la próxima gran joya de la Selección, sin embargo, aún no ha podido debutar con la camiseta albiceleste. Claro que esto no hizo que esté menos metido en el grupo, a tal punto que en mitad del partido, usó sus redes sociales para mostrar que estaba viendo el encuentro y mandarle ánimos a sus futuros compañeros.

“Una pena no poder estar, vamos Selección”, escribió el actual jugador del Manchester United. No es la primera vez que el delantero muestra su tristeza por haberse perdido la oportunidad de jugar con la Argentina, semanas atrás, cuando se confirmó su lesión se lamentó por no poder jugar ni en su club ni en la Selección.

Embed Alejandro Garnacho salió lesionado por este cruce de Walker-Peters en el Manchester United.



En 11 días juega la Selección. pic.twitter.com/fs0SI2vqJN — JS (@juegosimple__) March 12, 2023

“Es difícil expresar con palabras cómo me siento ahora mismo. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos partidos en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en el Manchester United. También me decepciona perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia. Esto forma parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy centrado en mi recuperación. Dios me ha enseñado a no rendirme nunca y me aseguraré de volver más fuerte que nunca”, escribió en ese momento el delantero argentino.