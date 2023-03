Alejandro Garnacho, la joven promesa de Argentina, se perderá los partidos amistosos

El joven de 18 años recibió por segunda vez su convocatoria a la selección mayor. Sin embargo, en su Instagram hizo su descargo por perderse la oportunidad de estar junto a los campeones del mundo en los amistosos ante Panamá y Curazao. “Estoy decepcionado de perder la oportunidad”, dijo el futbolista.

Alejandro Garnacho nació el 1 de julio de 2004 en Madrid, sin embargo, su madre es argentina, razón por la cual el jugador se nacionalizó argentino. Por esa razón, también eligió al conjunto albiceleste. El jugador podría representar también a España, ya que su padre nació en ese país.

Ante la disyuntiva de jugar para Argentina o España, la FIFA se pronunció a través de una reglamentación donde indica que las convocatorias a las categorías inferiores no serán tomadas como oficiales. Por esa razón la representación de Garnacho en la sub 17 de España no afecta a las convocatorias hechas por Argentina.

En 2022 desde AFA apuraron el proceso para quedarse con algunos jugadores con doble nacionalidad citándolos a la selección mayor. En aquella ocasión fueron convocados Matías Soulé, Luka Romero, Tiago Geralnik y Nicolás Paz.

Hasta el momento el cuerpo técnico del seleccionado nacional no hizo ningún comunicado oficial acerca de la desafectación de Alejandro Garnacho.

Otros nombres que aparecen como novedad en la lista presentada por Lionel Scaloni son Valentín Carboni, Lautaro Blanco, Máximo Perrone y Facundo Bounanotte.