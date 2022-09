El fuerte video inédito de Flor Vigna con Luciano Castro

Sin lugar a dudas, la blonda se encuentra profundamente enamorada del actor y no teme a la hora de hacerlo notar. Es así como en sus redes suele compartir material en el cual se los ve a los dos juntos, haciendo saber que la pareja se encuentra en un gran momento.

En esta oportunidad, la ex Combate se tomó un momento para elegir una canción y dedicársela a su novio de manera minuciosa, ya que la letra tiene mucho que ver con la relación. Pero también la acompañó de distintos videos o imágenes cortitas para retratar que están enamorados.

Flor Vigna y Luciano Castro.mp4

En el video justamente se los puede ver de distintas formas. Desde compartiendo situaciones de la vida cotidiana, hasta imágenes de su último viaje juntos. Además, vale aclarar que en todas estas se los vé muy pegaditos, mostrando el amor que se tienen.

La canción que eligió Vigna habla mucho de cómo se encontraba ella cuando conoció a Castro, y lo que le generó esto. Se trata de “12x3 Remix", de Dekko, Micro TDH y Rusherking, la melodía que usó la conductora, para musicalizar la cinta.

En la letra, se puede encontrar frases muy significativas para lo que respecta a la relación. "Tu me tocaste el alma y me sanaste, me hiciste amarme para poder amarte", reza una de sus estrofas, dejando entrever el estado emocional de Flor, antes de conocer a Lucho.

Flor Vigna y Luciano Castro juntos.jfif

"Por más risas, por más momentos, por seguir aprendiendo y acompañándonos. Y ustedes, ¿a quién le dedicarían esta canción?", escribió la cantante en su cuenta de Instagram, para dejarle un lindo mensaje a su novio, e invitando a sus seguidores a hacer lo mismo con una persona que aman.