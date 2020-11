Antes de darle la palabra a su abogado Juan Manuel Ragani, Canosa manifestó: "Hace unos meses me dijeron, 'se te va a volver todo en contra'. Y por un tiempo, bastante extenso, casi interminable para mí, se me volvió todo en contra, hasta que la Justicia dio su veredicto. Fue impresionante ver cómo la televisión hablaba de mí. Ustedes saben todo lo que está pasando en la Argentina. El hashtag puede ser 'basta de operetas'. De hecho lo es".

"He vivido una angustia impresionante. Se han metido con mi moral, con mi dignidad. Han causado un daño irreparable dijo y antes anunciar que iba a mostrar un video con un racconto de todos aquellos que hablaron de ella "calumneándola". "Me da muchas náuseas" , sentenció Canosa para luego indicar que le pidió a la producción que sacaran algunas partes porque "tenia miedo de vomitar en vivo".

Acto seguido, la periodista señaló: "Que hablen así de uno es indignante. Le quiero preguntar, antes de poner el video al doctor Dragani, ¿quiénes me denunciaron y por qué?".

"Te denunció Pablo Salum, el titular de una fundación que se llama Libres Mentes. Él dice que esta fundación se dedica a liberar gente que caen en medio de una secta. Pregona la libertad como su estandarte y llamó la atención al efectuar esta denuncia lo que quiso hacer es cercenar tu libertad", contestó el letrado.

"Eso por un lado. Por el otro, el diputado neuquino Mariano Mansilla. Estas dos personas te imputaron la comisión del delito 208 previsto en el Código Penal, que es justamente el ejercicio ilegal de la medicina. Nada más alejado tu accionar que como dije el otro día, puede ser opinable, puede ser cuestionable, como todas las acciones de todos los seres humanos. Pero de ningún modo constituye un delito", afirmó el representante legal de Viviana Canosa mientras mostraban imágenes del legislador junto al presidente Alberto Fernández.

"Todos sabemos que los legisladores trabajan en pos de las necesidades de la comunidad: crear leyes, debatirlas, discutirlas y se generan en base a necesidad. Lo extraño es que el diputado provincial se haya ocupado de venir en plena pandemia a Buenos Aires a efectuarte una denuncia. No creo que la comunidad neuquina le haya encomendado iniciar una denuncia a Viviana Canosa. Mansilla también es abogado, por eso me llama la atención cómo encuadró la imputación", agregó el abogado, mientras Viviana Canosa hacían hincapié en el vínculo del político neuquino con Alberto Fernández, a quien ella misma denunció en su programa hace unos meses por "abuso de poder" debido a unos mensajes que le envió -según ella- con un "tono intimidatorio" que le hicieron "temblar las piernas".

"Cuántas fotos tiene con el Presidente Mansilla. Tiene una especie de book este señor que me denunció con el Presidente de la Nación. No sabía que eran tan amigos", disparó en tono irónico la conductora.

"Yo le puse el cuerpo al establishment, no hubo grieta. Era pone la tele, yo con una hija chiquita, haciéndome cargo de todo, del equipo, del programa, de estudiar, de prepararme, de producir, de ser mamá.. Me han hecho una canallada impresionante. Era todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Todos los canales, periodistas que van a aparecer ahora en el tape y otros que no, porque no hubo tiempo... pero por supuesto. Voy a ir por todos, uno por uno, porque esta se las gané muchachos", advirtió Canosa, antes de aclarar: "Voy a revolver la mierda solo por esta noche y nunca más".

Embed

"Esto es revolver la mierda, a mí no me divierte ni me hace bien ver esto una vez más. Pero lo voy a hacer para poner en cuadro a quien no está al tanto por lo que tuve que vivir por este señor Masilla. Me dijeron 'se te va a poner todo en contra' y se me puso todo en contra y les juro que no es fácil", subrayó. "Con este video van a entender lo que yo viví. De unos no me extrañan, de otros que eran amigas, sí", remarcó en alusión implícita a Adrián Pallares.

Cabe destacar que en el tape que pasaron en el programa aparece no sólo Pallares, sino también Jorge Rial, con quién se había reconciliado hace un tiempo y con quien habló al aire en muy buenos términos a principios de año.

A su vez, el material muestra un segmento en el que Jorge Lanata le dice en Periodismo para Todos: "Rezo porque (el nene de cinco años de Plottier) se haya muerto por otra cosa porque sería imbancable para vos si se murió por tomar dióxido de cloro".

En el video aparecen además periodistas de TN, A24, C5N, Ángel de Brito tildándola de "irresponsable" y Pablo Duggan destacando que la actitud de Viviana Canosa fue "un atentado a la salud pública".

En otro pasaje del video, aparece un segmento de una entrevista televisiva en la que el diputado Mansilla explica: "Denunciamos penalmente a la conductora por la incitación que hizo. Ha cometido una equivocación importante al promocionar un químico peligroso que lo comparan con el cianuro por su peligrosidad. Tomarlo en cámara, decir que oxigena la sangre y, de esa forma, falsamente, presentarlo como un remedio para el Covid-19".

Tras emitir las imágenes, Viviana Canosa le contestó a Duggan: "Un atentado a la salud pública están haciendo ustedes macho, tu gobierno, ¿vos viste lo que está pasando con Abigail Jiménez que está internada peleando por su vida? Astudillo Castro, los desaparecidos en democracia, en cuarentena, el padre que no pudo ver a su hija en Córdoba? Qué clase de moral tienen ustedes.. son unos canallas", dijo al recordar los casos de la niña con cáncer de Santiago del Estero que un control policial no la dejó regresar a su provincia natal, el caso del joven desaparecido y asesinado que involucra a la policía bonaerense y el de Solange Muse, que falleció sin poder despedir a su papá, que viajó en vano desde Neuquén para verla.

Canosa también apuntó contra la periodista de C5N Luciana Rubinska. "Esta señora hasta pedía cuántos años de cárcel me iban a dar", dijo indignada. "Ex amigos, porque ahora son ex amigos, lamentablemente voy a ir contra ellos también", agregó en alusión a las acciones legales que desplegará contra la comunidad periodística.

"El dinero que vamos a recaudar yo lo voy a donar, de ustedes no quiero un centavo, pero van a tener que pagar por el daño que me ocasionaron. No va a ser para mi, pónganme nombres de fundaciones y allá irá a parar la plata, porque yo de ustedes, de esos sobre, no quiero nada", dijo asegurando que la opinión de sus colegas está vinculada a una operación orquestada por el gobierno nacional.

"Nadie me pidió disculpas, nadie me llamó para preguntarme, por eso digo que fue una operación política", recalcó Viviana Canosa.