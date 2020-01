El fútbol argentino rechaza la designación de Macri en FIFA

AFA on Twitter #Institucional Comunicado de prensa acerca de la designación del Ing. Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFAhttps://t.co/oLFrjmEoD1 pic.twitter.com/PVjSZ7cTns — AFA (@afa) January 28, 2020

En un comunicado, la organización presidida por Claudio "Chiqui" Tapia afirmó:

Por su parte, uno de los primeros en expresar su descontento, fue Marcelo Tinelli, máximo representante de San Lorenzo, quien catalogó como una decisión “lamentable” y publicó en su twitter: “Triste noticia para los que amamos el fútbol”

marcelo tinelli on Twitter Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la “mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol https://t.co/vlorBwdpgW — marcelo tinelli (@cuervotinelli) January 28, 2020

Pocos minutos después, el presidente de River, Roldolfo D´Onofrio, acompañó las declaraciones de su colega y sentenció: “Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el fútbol,...y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación Fifa”.

Rodolfo D'Onofrio on Twitter Es lamentable que el ex presidente que nos dejo una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el futbol,...y responsable de los ultimos 4 años en el manejo que vive el futbol argentino , haya sido nombrado al frente de Fundacion Fifa. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) January 28, 2020

El Vicepresidente de River, Jorge Brito, también lo catalogó como “lamentable” y publicó: “La misma persona que rebajó la Secretaría de Deportes de la Nación a una Agencia, que dejó una inflación de 167,1% en 4 años, una devaluación histórica, que no tuvo una mirada social y nos endeudó como nunca”.

En declaraciones a Radio Nacional, el presidente de Boca, Jorge Ameal, declaró: "No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo".

Jorge Amor Ameal on Twitter No estoy de acuerdo con el nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Primero debieron consultarlo con la AFA. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es un premio consuelo. — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) January 28, 2020

Por su parte, la Superliga Argentina define la designación como “preocupante”.

Superliga Argentina on Twitter La #SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo.https://t.co/fmD96dq4T5 — Superliga Argentina (@superliga) January 28, 2020

Acompañaron este rechazo el ex presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, tuiteó: "Los clubes resistimos durante cuatro años la embestida de @mauriciomacri para convertirnos en SA mediante acciones y medidas que él fomentó". Y la Coordinadora de hinchas, formada por somos socios, socias y aficionados organizados y organizadas, escribió que “Macri no puede representar otros intereses que no sean lucrativos de quienes solo ven al fútbol como un negocio y olvidan los valores deportivos y sociales”.

Eduardo Spinosa on Twitter Doy fe que, cuando fui presidente de Banfield, @mauriciomacri era un claro opositor al trabajo social que realizamos los clubes del fútbol argentino. No coincido en absoluto con su designación en la Fundación FIFA — Eduardo Spinosa (@EduardoJSpinosa) January 28, 2020

CoordinadoraDHinchas on Twitter En todo este tiempo, hinchas, socixs y dirigentes hemos luchado para que el #NoALasSAD sea una realidad y consideramos que Macri no puede representar otros intereses que no sean lucrativos de quienes solo ven al fútbol como un negocio y olvidan los valores deportivos y sociales. — CoordinadoraDHinchas (@CoordDeHinchas) January 28, 2020

La palabra “lamentable” es tendencia en el mediodía del martes y se refiera a esta designación.

