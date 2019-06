El fútbol femenino de Lifune se plantó por la lesión de una jugadora

“Todo este tiempo lo viví con incertidumbre, bronca e indignación, porque se estaba jugando con mi necesidad. Si yo tuviese la plata, no haría nada de esto y me habría evitado muchas cosas”, expresó la mediocampista de 27 años, quien no pudo realizarse un examen preocupacional por la lesión y perdió la posibilidad de conseguir trabajo.

Benítez se mostró orgullosa de sus compañeras luego de la sorpresiva protesta. “Me pareció genial, les agradecí por el compañerismo y les dije que yo habría hecho lo mismo que cualquiera de ellas. La lesión no es culpa del club, no es culpa mía, le puede pasar a cualquiera, y está buenísimo lo que hicieron las chicas, porque, así como pagamos una cuota, es un derecho que tenemos que el club se haga cargo de lo que nos pasa”, manifestó.