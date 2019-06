El fútbol femenino toma impulso con la Liga Confluencia

Una de las impulsoras para incorporar el fútbol femenino es Karina Álvarez, presidenta de Pillmatun. “Hace un par de años teníamos el equipo de fútbol femenino, pero por falta de espacio migraron al Club Cipolletti. Este año, ya con un nuevo predio, largamos una convocatoria que tuvo una gran repercusión. Le comenté al presidente de la liga (Antonio D’Angelo) la idea de armar un torneo, le dimos forma y comenzamos con la Comisión de Fútbol Femenino”, destacó la dirigente.

La competencia que se avecina tendrá dos categorías: tercera (de 13 a 17 años) y primera división (de 17 en adelante).

Serían siete los clubes que comenzarán jugando en la Liga Deportiva Confluencia.

En la Liga de Fútbol de Neuquén hace cinco años comenzaba a dar sus primeros pasos la competencia femenina. Tras una mala experiencia en la primera temporada, donde varios clubes se bajaron (quedaron seis), hoy compiten once: Petrolero, Confluencia, Centenario, Las Pumitas 11, Pacífico Negro, Pacífico Amarillo, Rivadavia de Cutral Co, Alianza Blanco, Alianza Celeste, Esperanza de Rincón y Atlético Neuquén. Las líderes son Petrolero (tricampeonas) y Confluencia. “Me parece perfecta la idea que se llevará a cabo en la Liga Deportiva Confluencia. Todos los clubes deberían tener el femenino que está en auge y nos iguala a todos. Hay que darle el espacio que se merecen. Es una decisión de las instituciones ya que no hay, en algunos casos, la suficiente infraestructura”, destacó Ariel Koon, presidente de Confluencia, quien contó que hasta los 12 años tienen entrenamientos mixtos.

Una de las delanteras y referentes del plantel de Petrolero, Yeni González, dio su visión sobre la actualidad del fútbol femenino en el Alto Valle. “Yo juego desde chica y antes no tenía esta repercusión. El hecho de que Río Negro se sume me genera mucha satisfacción porque es un logro más de cada jugadora. Lo próximo tendría que ser generar interligas, así podemos ampliar el juego y enfrentarnos con otros equipos”, destacó. Sin embargo, queda mucho desarrollo en materia de igualdad. “Nuestros resultados no suman puntos a la tabla general. Nosotras tenemos muchos torneos ganados. Es como que, en eso, nos siguen ignorando. Me gustaría que juguemos los mismos días y en las mismas canchas que el masculino. Nos daría un gran reconocimiento”, señaló González.

Para Álvarez está en los planes competir con equipos neuquinos: “La idea es interactuar con Lifune, con amistosos y buscando poder salir de la provincia”.

“La idea también es interactuar con Lifune, con amistosos y buscando poder salir de la provincia”.Karina Álvarez. Presidenta de Pillmatun

“Nuestros resultados no suman puntos a la tabla general. Nosotras tenemos copas ganadas y ligas”.Yeni González, Delantera de Petrolero

El gran ejemplo de Pacífico

Pacífico tuvo un desarrollo notable en el último período. De 6 a 11 años son parte de la escuelita, luego tienen sub-14 (juegan Liga Municipal), sub-18 (categorías 2006 hasta 2001) que compiten en Lifune como Pacífico Negro, y primera división (2000 en adelante) denominadas Pacífico Amarillo. Más de 60 mujeres son parte del club decano dentro del fútbol femenino.