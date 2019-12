PRESUPUESTO MEDALLA1.jpg

El millonario gasto, que no se realiza por primera vez en esta gestión legislativa, aún se acentuó teniendo en cuenta el contexto de crisis socioeconómica que vive el país con índices de inflación y de pobreza preocupantes, de los que Neuquén no es ajena.

En ese marco, según pudo conocer LM Neuquén, si un comedor solidario tuviese disponible ese presupuesto podría garantizar, por ejemplo, al menos dar la cena diaria a más de un centenar de personas durante todo un año.

Una cena diaria, todo un año

Consultada por LMN, Mary Salvo, quien lleva adelante el comedor Caritas Felices de barrio Melipal, donde se ofrece la cena a 235 personas por día, comentó que, por ejemplo, para darle de comer a esa cantidad de gente arroz con pollo, necesitan 18 kilos de arroz, 5 kilos de cebollas y 25 kilos de pollo. Para comprar esos productos, a precios de ofertas, se puede gastar alrededor de 3150 pesos por cada cena.

Comedor comunitario Caritas Felices. Comedor comunitario Caritas Felices.

Si se tiene en cuenta el dinero utilizado para la compra de las 39 medallas de oro, sólo a modo de ejemplo, dicho monto alcanzaría para 408 cenas de las 235 personas que comen todos los días en ese comedor solidario, que durante este año ha recibido donaciones por parte de la Legislatura.

Y si se tiene en cuenta el informe brindado por el observatorio económico de Acipan sobre el valor de la canasta navideña ($2124), que incluye 20 productos básicos para las fiestas de fin de año, más de 600 familias con necesidades básicas podrían haber recibido el beneficio

Sorpresa y donación

Muchos legisladores se mostraron sorprendidos cuando se conocieron las cifras del homenaje e inmediatamente dispusieron donar la presea que tenía como destino algún escritorio o repisa hogareña. En el caso del diputado Mariano Mansilla (UNE), dio a conocer que decidió donarla a la Escuela 56, que comprará libros para el establecimiento.

Mariano Mansilla on Twitter “LA MEDALLA DE ORO SE VA A CONVERTIR EN LIBROS”



Así lo expresó el director de la escuela N° 56, Adrian Orellana,al recibir la medalla de oro que el diputado Mariano Mansilla no quiso aceptar en la Legislatura Provincial@rionegrocomar @LMNeuquen @OmarGutierrezOk @MarianoGaidoOk pic.twitter.com/U3co2TdVKA — Mariano Mansilla (@marianoneuquen) December 9, 2019

También Angélica Lagunas (Frente de Izquierda) anunció que donará el monto que le den por la venta de la medalla y colaborará con dos escuelas y una canchita de fútbol.

“Está claro que el problema no es el reconocimiento sino el gasto oneroso que éste demandó y la responsabilidad que tienen quienes tomaron la decisión de semejante desembolso con dinero público de todo el pueblo de Neuquén”, explicó Lagunas en una carta pública que envió además a todos sus colegas de la Cámara para incentivarlos a donar las medallas.

Damián Canuto (PRO) aseguró a LMN que no sabía de la inversión que iba a realizar la presidencia de la Cámara y que estaría dispuesto a donar el importe a una institución pública.

También la diputada Gloria Sifuentes (MPN) opinó al respecto. Si bien aseguró que podría vender la medalla para donarla –como lo hizo en sus anteriores dos mandatos- ahora había pensado guardarla de recuerdo. “Lagunas no me va imponer a mí qué tengo que hacer con mis recuerdos políticos. Ella que haga lo que quiera, pero no nos pueden imponer a nosotros con el valor de la medalla”, consideró la legisladora saliente.

Sifuentes aseguró que en sus dos gestiones anteriores como diputada vendió esas medallas para donar los importes a instituciones y contó que ella habitualmente colabora con comedores y merenderos de Neuquén.

Embed Alguna gente pregunta por la medalla que la Legislatura dio a los diputados/as el último día de sesión. Nos enteramos... Posted by Raúl Godoy on Monday, December 9, 2019

Finalmente, Raúl Godoy (FIT) aseguró que no sabía del gasto hasta recibir las medallas la semana pasada y que le pareció "un privilegio más de la casta política". En su cuenta de Facebook anunció que la donará a Fasinpat.

Cómo son las medallas

Las medallas son de oro 18 kilates, con un peso de 6 gramos, de 30 milímetros de diámetro con gravado, con borde relieve, con gallardete metálico enchapado en oro, cinta Argentina y estuche rectangular de pana forrado interno de primera calidad.

El gravado consiste en un logo estampado de la Legislatura de Neuquén en el anverso y en el reverso el nombre y apellido del diputado y/o autoridad de Cámara con el período institucional concretado.

LEÉ MÁS

Según Acipan, la canasta navideña aumentó un 54% en 2019

Certezas e incógnitas del gabinete de Gutiérrez