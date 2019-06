El GNL corre con ventaja

La alternativa que surge es la de abrir mercados ultramar para gas natural licuado (GNL), principalmente China.

En ese sentido, un reciente trabajo de la consultora Wood Mackenzie postuló que “la creciente producción de gas natural de Argentina, junto con los competitivos costos de envío global de GNL, debería convertir al país sudamericano en una fuente emergente de suministro de gas a Asia durante los períodos de mayor demanda”.

El trabajo plantea que la contraestacionalidad argentina es una ventaja clave respecto de otros proveedores (EE.UU. o Qatar) y los costos del flete más baratos. “Además, el pico de producción potencial de GNL en Argentina durante los meses de verano del hemisferio sur coincide con la fuerte demanda invernal de las empresas de servicios públicos en Asia. Esa dinámica estacional podría atraer a los compradores asiáticos y hacer un caso sólido para el GNL argentino”, afirmó el trabajo.

El ex subsecretario de Energía de la Nación, José Luis Sureda, consideró que para que esto ocurra, “Argentina debería tener libre disponibilidad de gas suprademanda doméstica durante todo el año y pensar en el desarrollo de un mercado consistente y no ocasional con una sola barcaza”.

“Una planta de 5 millones de toneladas al año, que consume 20 millones de m3 de gas por día, requiere una inversión de 5 mil millones de dólares, y si querés mandar eso a China vas a necesitar 10 barcos. Todo implica un costo al que hay que sumarle otros 5 o 6 mil millones de dólares para upstream”, agregó.

Es claro que con lo que hay no alcanza y la inversión es enorme. Sin embargo, el ex funcionario es optimista y recordó que durante el Precoloquio de IDEA, las empresas manifestaron su voluntad de avanzar. “Están pidiendo pista, pero Argentina tiene que liberar las capacidades de su industria”, dijo.

Wood Mackenzie planteó que los envíos de GNL desde el país serían más baratos que desde la costa del Golfo de los Estados Unidos “porque no habría necesidad de transitar el canal de Panamá”.

Sureda agregó que normalmente cuesta entre 0,10 o 0,15 dólares por MBTU cruzar el canal. “A eso hay que sumar que el tráfico está colapsado y cada día de demora cuesta hasta 150 mil dólares”.

“El volumen de producción de GNL de Argentina podría alcanzar los 6 millones de toneladas por año en 2024, y 10 millones para 2030”, señaló Wood Mackenzie. Además, proyectan que el gas asociado de Vaca Muerta representará el 15% de la producción de gas de Argentina para 2024. “Otros proyectos en la ventana de condensado y gas seco, con break even por debajo de 3 dólares por MBTU entrarán en pleno desarrollo en los años siguientes”, agregó la firma, que además estimó que el GNL colocado en Japón tendría un costo/equilibrio de 8 dólares por MBTU.

En “off the record”, una empresa alemana líder en el mercado aseguró que la guerra comercial entre China y Estados Unidos es un dato clave. “China tiene recursos y está dispuesta a tener otra fuente de alimentación que no sea necesariamente EE.UU. Su idiosincrasia es hacia la independencia y no es descabellado pensar que puedan hasta ceder algún tipo de costo en la compra de GNL respecto del de EE.UU.”.

Mauro Chávez Rodríguez, analista principal de Wood Mackenzie para Latam Gas, destacó: “El GNL de Argentina podría ser interesante para los jugadores que desean diversificar el suministro fuera de América del Norte”.

Algunas empresas asiáticas ya están activas en el shale argentino. Petronas asociado a YPF en La Amarga Chica y CNOOC a través de su subsidiaria Pan American Energy en Aguada Pichana Oeste.