"El gobierno abandonó a los que le pusimos el pecho"

“Al gobierno no le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, lo que piensa la gente, y te puede pasar que te ponen una pistola en la cabeza y no le importa tres carajos. Nosotros no votamos para eso”, reclamó. “En las elecciones van a tener que agarrarse el culo porque por esperar y quedarse tranquilos y hablar del flan en vez de poner las barbas en remojo, dejan que todo suceda y la gente la está pasando cada vez peor”, advirtió.

En forma vehemente, el actor aseguró que siente “desidia” en la administración nacional y cuestionó que Macri no haya cumplido con sus promesas para contener los piquetes o restringir el ingreso de extranjeros que utilizan los servicios públicos. “Yo vengo dándoles desde que esto empezó y a mí lo único que me están dando es que me están sacando, cada vez más”, se quejó.

Por último, Casero habló del costo que tuvo para él hacer pública su postura política y reveló que, además de las amenazas que recibe a diario y los problemas que tuvo su obra en algunas provincias, una joven lo escupió en la calle y una persona sacó una pistola 9 milímetros y le tiró un balinazo desde un auto. “Estoy harto”, sentenció.