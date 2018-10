El Gobierno busca pagar el Plan Gas K con deuda pública

La deuda, que ronda los 1600 millones de dólares, se generó cuando se dejaron de hacer efectivos los pagos del Plan Gas, que implementó el gobierno kirchnerista. Se trata de subsidios para garantizar un precio.

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, había acordado con las petroleras YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Pampa Energía, entre otras, un plan de pagos que empezaría a efectivizarse el año que viene. No obstante, tras la partida del gobierno del ex titular de Shell en el país, toda la línea de su gestión se puso en crisis desde el mismo Gobierno. La principal acreedora de la deuda es YPF.

La negociación entre la Nación y las petroleras acreedoras se dilató desde diciembre de 2015 hasta el año pasado, cuando Aranguren firmó el plan de pagos desde 2019, que ahora se modificará.

La traba del FMI contra la emisión

Las pautas que le impuso el FMI al gobierno de Macri para financiarle la crisis implican restricciones a la emisión de deuda pública. El bono para pagar deudas con las petroleras necesita la venia del organismo.

