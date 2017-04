El Gobierno no quiere cortes y mueve a policías

Y ante la posibilidad de que estos bloqueos finalmente se concreten, Bullrich lo comparó con los dichos de Viviani: “Hacer ese tipo de cortes va en el mismo sentido de lo que dijo Viviani sobre que al que quiera trabajar ‘le vamos a dar vuelta el auto’. Buscan amedrentar al que quiere ir a trabajar con libertad”.

“Vamos a trabajar en los accesos federales, con las fuerzas que podamos contar. Esperamos que a partir del diálogo no se bloqueen los accesos y la gente que quiere trabajar, pueda hacerlo”. Patricia Bullrich

Además, la ministra de Seguridad se mostró crítica con el paro general de hoy y consideró que es “ilegítimo y sin sentido”. “La medida de fuerza está quebrada, ya que gran parte de la sociedad no la quiere”, dijo e insistió en su pensamiento: “¿Para qué parar? ¿Qué sentido tiene un paro nacional que ya no existe en ninguna parte del mundo? No le encontramos sentido más allá de cuestiones internas de la propia CGT”.

Al igual que Macri, Bullrich deslizó su mirada condenatoria contra el modo de actuar y de vivir de algunos gremialistas. “Hay un sindicalismo argentino que no vive de acuerdo al estándar medio de sus trabajadores, y que además es violento y quiere mantener el poder”, dijo la ministra y renovó el pedido hecho por el presidente la necesidad de “remover las mafias estén donde estén”.

En la Casa Rosada se decidió activar un despliegue policial para hoy, que será apoyado por efectivos de Gendarmería y Prefectura, y cuyo fin será evitar los bloqueos “de manera democrática”, como se preocupó en puntualizar la ministra de Seguridad.