El grupo de la muerte: Boca, puntero, puede quedar afuera si pierde en Córdoba

Con el triunfo, Lanús quedó tercero en el grupo (7 puntos) y con posibilidades de pasar a esa ronda, poniendo en compromiso las clasificaciones de Boca Juniors (líder con 9) y la 'T' (8).

Copa Diego Maradona | Lanús 1 - Talleres 0 | Fecha 5 - Grupo 4

Por la última fecha de la primera fase de la Copa Diego Armando Maradona, Lanús visitará a Newell's Old Boys, en el Colozo Marcelo Bielsa, el domingo 6 de diciembre a las 21.30; el mismo día pero a las 19.20, Talleres recibirá a Boca Juniors, en el estado Mario Alberto Kempes.

Edwin Cardona (1-0) Boca Juniors vs Newell's | Fecha 5 | Zona 4 - Copa Liga Profesional

Con empatar Boca se clasificará. Lo mismo si pierde y el Granate no gana en Rosario ante un Newell's ya eliminado. El tema puede complicarse si Lanús gana y el xeneize pierde, ya que allí Boca quedaría eliminado. En tanto a la T le bastará un empate si Lanús no gana o deberá triunfar si el Grana triunfa. A los del sur del Gran Buenos Aires no les queda otra que conseguir el triunfo que los metería en la siguiente ronda.

Edwin Cardona (2-0) Boca Juniors vs Newell's | Fecha 5 | Zona 4 - Copa Liga Profesional

Y sí, es el Grupo de la Muerte...