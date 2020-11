El guitarrista de Queen despidió a Maradona con una histórica foto

View this post on Instagram

Vale recordar que en mayo, el guitarrista tuvo un problema de salud. “Resultó que tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear la sangre a mi corazón. En medio de toda la saga del dolor tuve un pequeño ataque al corazón”, contó Brian May. Le recomendaron que se hiciera un triple bypass, pero el músico optó por colocarse tres stents.

La foto que acompañó el posteo es histórica. Freddie Mercury, con la camiseta celeste y blanca, Maradona, con la Union Jack, John Deacon, Roger Taylor y May. Por aquello días, la figura de Diego ya llegaba al mundo.

El dato de color es cómo se preparó la famosa foto de Queen con Maradona. Por aquellos días, el país estaba en manos de la dictadura, eran tiempos de oscuridad, con artistas censurados y hasta algunas de las canciones de Queen estaban prohibidas en las radios locales. Lo cierto es que el general Roberto Viola, que se encargaría de la presidencia días después de los shows de la banda inglesa, buscaba cierta apertura hacia los espectáculos.

Queen + Maradona | Another One Bites The Dust (Live in Argentina 1981)