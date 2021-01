El hijo de Alberto Fernández eliminó todas las fotos de su Instagram

¿Por qué Dyhzy?

El hijo de Alberto Fernández, Estanislao, comentó porqué se hace llamar así: "Dyhzy es un apodo, no es otra cosa. No es un personaje, no es otra persona, no es una dualidad, no es alguien adentro mío, no es nada que no sea yo porque no tengo tiempo para ser dos personas", expresó el artista.

Popularidad de Alberto Fernández

En una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, se evidenció que la mayoría de los argentinos está en descontento con la situación del país, y consideró que todo empeoró respecto al año anterior. Asimismo, la imagen del presidente Alberto Fernández tiene una desaprobación del 61 por ciento.

Según la encuesta, la imagen del presidente Alberto Fernández se vio afectada por la crisis general y actualmente exhibe un 61 por ciento de imagen negativa. Estos nuevos números están muy lejos de los altos índices de aprobación con los que contaba el mandatario Nacional los primeros meses de la pandemia.