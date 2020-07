El Huevo Acuña, de estrenar puesto a salir lesionado en el Sporting

Fue durante el 1-0 del Sporting Lisboa a Santa Clara en la Primeira Liga. Pero el dato negativo resultó que el argentino se retiró lesionado del campo de juego a poco de final. Eso sí, según averiguó LM Neuquén , la dolencia no reviste mayor gravedad.

El surgido en Don Bosco y actual futbolista de la Selección argentina fue titular en una defensa de tres integrantes, en la victoria de los Leones sobre Santa Clara por 1 a 0.

Pero en el minuto 84 pidió el cambio. ¿Qué le paso? "Nada preocupante, traumatismo normal de partido a la altura de la cintura, en la zona izquierda. Igual él no va a poder jugar contra el Porto en la fecha próxima porque tiene que cumplir un partido de suspensión por límite de amarillas. Pero no es por la lesión, que no es nada complicado", nos adelantó Nuno Raposo, periodista del diario portugués A Bola.

Y explicó, respecto a la nueva posición en la defensa del habitualmente volante: "Hay un compañero defensor lesionado y sumado al sistema táctico del entrenador, por eso está jugando en ese sector. Como central por la banda izquierda en una defensa que cuando el equipo ataca defiende con tres y que cuando el equipo defiende lo hace con cinco", redondeó el colega.